SPID gratis dipendenti pubblici/ Come richiederlo velocemente e senza costi

In un comunicato stampa del 4 ottobre, risulta la propaganda riguardo lo SPID gratis per i dipendenti pubblici. Si tratta di una iniziativa presa di comune accordo tra la società informatica Lepida e il Dipartimento della Funzione Pubblica.

Lepida è una società con sede legale a Bologna, specializzata in servizi che consentono di ottenere il rilascio della carta di identità digitale. Il primo interesse dovrà esser dettato dalle pubbliche amministrazioni, mentre in secondo piano saranno i dipendenti pubblici stessi a dover far richiesta a Lepida.

FESTIVAL ECONOMIA DI TRENTO/ Brunetta: la crisi è solo nella nostra testa

SPID gratis dipendenti pubblici: facciamo chiarezza

Lo SPID gratis per i dipendenti pubblici è stato confermato grazie al comunicato stampa della funzione pubblica governativa, con il quale è stato constatato l’accordo firmato e siglato in via ufficiale.

In questo modo tutti i dipendenti pubblici potranno ottenere non solo a zero spese, ma anche velocemente la loro identità digitale.

Come abbiamo detto, il primo doveroso step toccherà alle pubbliche amministrazioni, che si occuperanno in via preventiva, di domandare all’Agenzia per l’Italia digitale l’approvazione dello SPID da attivare ai dipendenti pubblici di riferimento.

RIFORMA PENSIONI 2022/ La penalizzazione per i dipendenti pubblici

Nel documento stampa si legge la dichiarazione da parte di Renato Brunetta, ministro per le PA (pubbliche amministrazioni):

È un risultato importante, perché l’identità digitale permette l’accesso sicuro e inclusivo ai servizi della Pa. Per questo il Governo si è impegnato a rendere il suo utilizzo più capillare e per questo ho voluto assicurare lo Spid gratuito a tutti i dipendenti pubblici. È un modo per rimarcare il loro ruolo da protagonisti in questa stagione di grande rinnovamento della Pa. Più semplice, più digitale, più efficiente”.

Attualmente gli SPID attivi in Italia (complice l’obbligatorietà per i servizi PA) sono 32 milioni. L’obiettivo è quello di incrementare il rilascio di identità digitali, e proprio per questo motivo è stata proposta l’iniziativa degli SPID gratis per i dipendenti pubblici.

ELEZIONI 2022/ Tutti col Pd o ribaltone post-voto: ecco i calcoli a sinistra

© RIPRODUZIONE RISERVATA