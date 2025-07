Oggigiorno è difficile stabilire gli SPID attualmente gratis lo saranno per sempre, eppure ecco il confronto con i provider a pagamento.

Dopo le nuove policy di InfoCert e Aruba, è difficile poter dire se gli SPID che attualmente sono gratis, lo saranno per sempre. Entrambi i provider hanno deciso di applicare un nuovo listino per riuscire a pagarsi i costi vivi, quali “manutenzione ordinaria” e la gestione che richiederebbe un servizio simile.

Bonus psicologo 2025/ Vicini alle domande: come prepararsi all'invio

Per fortuna al momento sono soltanto queste due società (e anche SpidItalia che resta gratuito soltanto per chi una firma digitale oppure un lettore di smart card) che hanno previsto un piano a pagamento, mentre le altre restano senza costi (con alcune eccezioni).

Resteranno gli SPID gratis per sempre?

Attualmente sono 13 gli SPID che si presume resteranno gratis per sempre (o comunque fino al momento in cui lo scriviamo lo sono). Si tratta di provider riconosciuti ufficialmente dall’Agenzia governativa per l’Italia Digitale, e di seguito vediamo di fare un confronto.

Bonifici istantanei 2025/ Online la guida ABI per non sbagliare l'invio

SPID Costo Infocamere, Etnaid, Intesi Group, Sielte, Team System ID Gratis PosteID Gratis (con l’app è previsto solo 1€ via bonifico come verifica, poi rimborsato) Lepida Gratis con riconoscimento fisico; a pagamento via webcam (donazione libera, anche da 0,10€) TIMID A pagamento: 24,28€ (IVA inclusa) per riconoscimento via webcam Namirial A pagamento: 19,90€ (IVA esclusa) per attivazione via webcam SpidItalia Gratis con firma digitale, smart card o CNS; a pagamento con webcam (abbonamento da 80,85€) InfoCert Gratis solo il 1° anno; poi 5,98€/anno. Riconoscimento: 9,90€ (sportello), 24,28€ (webcam), 15,74€ (documento digitale) Aruba 1° anno gratuito, poi 5,98€/anno. Attivazione gratis con CNS o tessera sanitaria; 9,90€ + IVA con CIE, 24,90€ + IVA via webcam

É interessante ma anche conveniente, la soluzione di poter usufruire del riconoscimento digitale e completamente da remoto (alcuni provider continuano ad erogare questo servizio in modo totalmente gratis).

Miniere in Italia/ Alla ricerca di nuove risorse: i progetti da Nord a Sud

L’alternativa proposta dal Governo

Recentemente il Governo ha parlato del nuovo wallet digitale, si tratterebbe di una autenticazione digitale ma che in futuro potrebbe sostituire l’attuale SPID (anche a fronte delle criticità odierne). Tuttavia non resta che aspettare la fine della proroga della convenzione stipulata tra i provider e lo Stato.

In attesa della fatidica “rivoluzione” digitale, è anche possibile sottoscrivere una propria identità digitale grazie alla carta di identità CIE, che permette di accedere ai servizi P.A e a qualunque altro sistema digitalizzato.