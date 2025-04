Spider-Man 2, film su Italia 1 diretto da Sam Raimi

Lunedì 14 aprile, andrà in onda, in prima serata su Italia 1, alle ore 21:20, il secondo capitolo dell’amatissima saga di Spider-Man dal titolo Spider-Man 2. Questo progetto cinematografico del 2004 si basa, come il precedente, sul personaggio dei fumetti ideato da Stan Lee e Steve Ditko.

La regia di Spider-Man 2 è ancora una volta nelle mani di Sam Raimi, che dirigerà anche il terzo capitolo di questa trilogia, Spider-Man 3 (2007). Anche le musiche hanno nuovamente la firma di Danny Elfman, compositore e cantante che ha collaborato a lungo con Sam Raimi a partire da Darkman (1990) fino a Doctor Strange nel Multiverso della Follia (2022).

Nei panni dell’Uomo Ragno ritroviamo l’attore Tobey Maguire, che recentemente ha ripreso questo ruolo in Spider-Man: No Way Home (2021), vincendo il Guinness dei Primati per “la carriera più lunga come personaggio Marvel live action”.

Al suo fianco, anche in questa occasione, l’attrice Kirsten Dunst (Jumanji, Mona Lisa Smile, Il diritto di contare…) e James Franco (127 ore, James Dean – La storia vera, The Disaster Artist…). La new entry nel ruolo del cattivo Dottor Octopus è Alfred Molina, qui alla sua interpretazione più riuscita.

La trama del film Spider-Man 2: Peter Parker diviso tra i sentimenti e un nuovo villain

Spider-Man 2 riprende la storia di Peter Parker, diviso tra la sua vita segreta come Spider-Man e quella di studente come tanti altri. Peter e Mary Jane si sono separati, nonostante il ragazzo continui a nutrire profondi sentimenti per lei. Mary Jane, invece, sembra aver voltato pagina e rincorre il suo sogno di diventare una famosa attrice, oltre ad avere iniziato una nuova relazione.

Se da un lato il protagonista di Spider-Man 2 sente che i suoi poteri siano un enorme privilegio, dall’altro si sente anche schiacciato dalle responsabilità che ne conseguono e dalla necessità di dover nascondere una parte della sua vita a tutti coloro che ama. Anche il suo rapporto con Harry Osborn è sempre più in bilico, infatti quest’ultimo è sempre più deciso ad avere la sua vendetta sull’Uomo Ragno dopo la morte di suo padre.

La situazione, inoltre, diventa ancora più complicata con l’arrivo di un nuovo antagonista: il pericoloso Dottor Octopus. Alle prese con la sua vita privata e questa nuova minaccia per l’umanità, Peter dovrà ancora una volta mettere in campo tutto il suo coraggio e i suoi poteri per riuscire ad avere una possibilità di vittoria.