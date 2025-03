Spider-Man: Far From Home, film su Italia 1 della Marvel Cinematic Universe

Lunedì 24 marzo 2024, andrà in onda, in prima serata su Italia 1, alle ore 21:20, il film di fantascienza dal titolo Spider-Man: Far From Home. Si tratta di un progetto Marvel Cinematic Universe del 2019, sequel di Spider-Man: Homecoming (2017) e diretto, come questo capitolo precedente, dal film maker Jon Watts.

Anche in questa occasione il regista ha collaborato per le musiche con Michael Giacchino, creatore della colonna sonora dell’intera saga di Jurassic Park e anche del capitolo successivo del franchise di Spider-Man intitolato Spider-Man: No Way Home (2021).

Nei panni del celebre uomo-ragno troviamo ancora una volta l’attore Tom Holland, diventato famoso a livello internazionale proprio grazie a questo personaggio.

Al suo fianco, così come nei capitoli precedenti, la collega e fidanzata (sia nel film sia nella vita reale) Zendaya, nei panni di Michelle “MJ” Jones.

Per la prima volta compare invece in questa saga un altro personaggio del Marvel Cinematic Universe, ovvero Nick Fury, interpretato da Samuel L. Jackson. Nel cast anche: Cobie Smulders, Jon Favreau, J. B. Smoove, Jacob Batalon e Jake Gyllenhaal.

La trama del film Spider-Man: Far From Home: viaggio in Italia, a Venezia

Spider-Man: Far From Home è ambientato a distanza di 8 mesi da quanto avvenuto in Avengers: Endgame, Peter Parker è tornato alla sua vita da eroe di quartiere e ricorda con nostalgia il compianto Tony Stark insieme al suo uomo di fiducia Happy.

Intanto Nick Fury cerca di convincere il protagonista ad andare in campo per combattere, insieme agli altri supereroi, delle creature conosciute come Elementali, che racchiudono i 4 elementi e potrebbero distruggere la Terra per sempre.

Il nostro eroe, però, è convinto di non essere all’altezza e vorrebbe semplicemente vivere come qualunque altro ragazzo della sua età, così parte con la sua classe per uno splendido viaggio a Venezia, con la speranza di trovare il momento per dichiarare i propri sentimenti a MJ.

Proprio al suo arrivo in Italia, però, Parker vede uno degli Elementi in azione ma, nonostante la forza distruttrice di questa creatura, un uomo di nome Quentin Beck riesce a fermarla.

Finalmente il ragazzo decide, quindi, di unirsi alla lotta contro questi esseri, riuscendo finalmente a sconfiggerli. I problemi, però, sono tutt’altro che terminati, infatti, convinto della sua buona fede, Peter consegna a Quentin gli occhiali di Tony Stark, ma la realtà è ben diversa da quella che immagina e ben presto dovrà affrontare un nuovo nemico.