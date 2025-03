Spider-Man: Homecoming, film su Italia 1 diretto da Jon Watts

Lunedì 17 marzo andrà in onda, in prima serata su Italia 1, alle ore 21:20, il film di fantascienza del 2017 dal titolo Spider-Man: Homecoming. Questa pellicola è la 16° produzione del Marvel Cinematic Universe ed il 2° reboot del franchise ispirato al famoso supereroe creato dal fumettista Stan Lee. La regia è nelle mani di Jon Watts, film maker che in seguito si occuperà anche delle riprese di Spider-Man: Far from Home (2019) e di Spider-Man: No Way Home (2021). La colonna sonora ha invece la firma di Michael Giacchino, compositore di origini italiane che collaborerà con Watts anche nei successivi capitoli del franchise.

Nei panni del coraggioso Spider-Man l’attore britannico Tom Holland, che aveva raggiunto la notorietà nel 2012 con The Impossible e che riprenderà il personaggio di Peter Parker in diversi lungometraggi del Marvel Cinematic Universe, a partire da Captain America: Civil War (2016) fino a Spider-Man: No Way Home (2021). Al suo fianco la splendida e talentuosa Zendaya, con cui Holland lavorerà anche in Spider-Man: Far from Home (2019) e in Spider-Man: No Way Home (2021) e a cui l’attore è legato anche nella vita reale dal 2021.

Nel cast anche: Robert Downey Jr., Michael Keaton, Jon Favreau, Gwyneth Paltrow, Donald Glover, Jacob Batalon e Laura Harrier.

La trama del film Spider-Man: Homecoming: Peter Parker negli anni del liceo contro l’Avvoltoio

Spider-Man: Homecoming è ambientato subito dopo la fine della terribile battaglia che ha visto coinvolti Vendicatori e Chitauri.

Adrian Toomes (Michael Keaton), che in un primo momento era stato a capo di un gruppo designato a rimettere a posto la città dopo lo scontro, decide di studiare la tecnologia dei Chitauri per realizzare una nuova linea di armi da introdurre nel mercato nero.

Trascorrono 8 anni e Peter Parker continua con la sua doppia vita: di giorno normale studente e di notte supereroe mascherato che acciuffa i criminali.

Durante una delle sue missioni, il protagonista incrocia la strada di Toomes, impegnato a vendere le sue armi. Durante lo scontro il malvivente, che con la sua tuta prende l’identità di “Avvoltoio”, sta per avere la meglio, ma per fortuna Iron Man (Robert Downey Jr.) accorre in aiuto di Spider-Man con una nuova armatura. Grazie al supporto del suo amico Ned (Jacob Batalon), Peter riesce a scovare il laboratorio di Toomes ma riuscire a fermare il suo nuovo nemico sarà molto più complicato del previsto, poiché l’Avvoltoio ha tra le mani una potente bomba che potrebbe causare danni irreparabili all’intero pianeta.