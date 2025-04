Spider-Man, film su Italia 1 diretto da Sam Raimi

Lunedì 7 aprile, su Italia 1, alle ore 21:20, andrà in onda Spider-Man, film di fantascienza e d’azione del 2002. La regia porta la firma di Sam Raimi, che girerà anche il sequel del cinecomic, mentre le musiche sono di Danny Elfman.

Spider-Man è interpretato da Tobey Maguire, noto per aver partecipato ad altri film di successo come Paura e delirio a Las Vegas, Le regole della casa del sidro e Il Grande Gatsby. Il villain del film è Norman Osborn, noto come Green Goblin, interpretato da Willem Dafoe, star hollywoodiana che ha recitato in diversi film tra i quali Platoon, L’ultima tentazione di Cristo, Nato il quattro luglio, Il paziente inglese, American Psycho, The Aviator e Il talento di Mr. Ripley. Altri attori di spicco sono Kirsten Dunst, che ha partecipato a film come Jumanji, Se mi lasci ti cancello, Elizabethtown e Marie Antoinette, e James Franco, che ha recitato in Tristano e Isotta, Il prescelto, L’amore non va in vacanza, L’alba del pianeta delle scimmie e True Story.

Chi è Giorgia Villa: medaglia a Parigi 2024, ha un fidanzato?/ "Sogno di partecipare a Masterchef"

La trama del film Spider-Man: la genesi di tutto

In Spider-Man, Peter Parker è un giovane studente del Queens, New York, e vive insieme allo zio Ben e alla zia Mary dopo essere rimasto orfano da bambino. Per guadagnarsi qualche soldo lavora come fotografo per il Daily Bugle, un quotidiano locale diretto dal burbero J.J. Jameson. Nutre un forte sentimento per Mary Jane Watson, sua compagna di università, ma non trova mai il coraggio di rivelare il suo amore. Un giorno, durante una visita al Columbia Genetics Research Institute, Peter assiste ad alcuni esperimenti scientifici su dei ragni e uno di questi lo morde.

Benedicta Boccoli chi è, concorrente The Couple/ La sorella Brigitta, la battaglia con i due tumori

Tornato a casa comincia a non sentirsi bene, ma poi scopre di aver sviluppato dei superpoteri: può camminare sui muri, spara ragnatele dai polsi, ha una forza straordinaria e ha sviluppato il cosiddetto senso del ragno, che lo avverte quando c’è un pericolo imminente. In un primo momento decide di sfruttare i suoi poteri per guadagnare dei soldi e fare colpo sull’amata Mary Jane. Tutto cambia dopo che lo zio Ben viene ucciso durante una rapina, quando decide di mettere i suoi poteri al servizio della giustizia per combattere i criminali.

Intanto Norman Osborn, noto uomo d’affari che è anche il padre di Harry, miglior amico di Peter, dopo l’esposizione ad un gas nervino sperimentale sviluppa una forza e un’intelligenza straordinarie, trasformandosi in un mostro, ribattezzato Green Goblin. L’unico che può fermare il folle Green Goblin è proprio Spider-Man e tra i due esplode una guerra senza esclusione di colpi. Alla fine Spider-Man ha la meglio, ma ad un prezzo molto alto. L’amico Harry è convinto che sia stato Spider-Man ad aver ucciso il padre e giura vendetta. Mary Jane confessa a Peter di amarlo, ma lui le concede solo la tua amicizia poiché teme che la sua vita da supereroe possa metterla in pericolo.

Pierangelo Greco, chi è il truccatore ex fidanzato Jasmine Carrisi a The Couple/ "Ho scoperto di essere gay"