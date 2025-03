Spider-Man: No Way Home, il film su Italia 1 è il seguito di Spider-Man: Far From Home

Lunedì 31 marzo 2025, andrà in onda, nella prima serata di Italia 1, alle ore 21:20, il cinecomic Spider-Man: No Way Home. Si tratta del seguito di Spider-Man: Far From Home, ed è un lungometraggio del 2021 sempre diretto dal regista Jon Watts. Si tratta del primo film della cosidetta “Quarta Fase” del Marvel Cinematic Universe che si svilupperà nel film successivo, ovvero Doctor Strange nel Multiverso della Follia (2022).

Fra gli attori principali DI Spider-Man: No Way Home, l’Uomo Ragno interpretato da Tom Holland, il super eroe della nuova generazione Gen Zed, assieme a Zendaya, Jamie Foxx, Williem Dafoe, Alfred Molina (Octopus), Marisa Tomey, Benedict Comberbatch (Dottor Strange) e ancora Tobey Maguire in un cameo che rappresenta il caro vecchio Spider Man delle precedenti versioni cinematografiche.

La fotografia è di Mauro Fiore, il montaggio di Jeffrey Ford, le musiche di Michael Giacchino, mentre gli effetti speciali sono a cura di Dan Sudick, Scott Edelstein e Kelly Port.

La trama del film Spider-Man: No Way Home, un tuffo nel passato per un incantesimo fallito

In Spider-Man: No Way Home, Peter Parker sta vivendo una situazione ingestibile: chiede quindi aiuto al buon Dottor Strange per affrontare una vita normale, di un giovane comune che vorrebbe continuare gli studi e iscriversi all’Università.

Ma ora che è assillato dai mass media, inseguito dai federali e mal visto da chi crede che sia un assassino, in seguito alla profezia di Mysterio, il giovanotto non riesce a combinare niente di buono.

L’unica via d’uscita è chiedere consiglio a Dottor Strange, ma si sa che la magia ha un suo prezzo da pagare che si trasforma in un concatenarsi di accadimenti avversi e in un continuo flashback che riporta in vita antichi nemici…

