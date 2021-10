“Spider Man No Way Home sarà ‘un epilogo’”/ Tom Holland: “Ma rivedremo L’uomo Ragno”

Torna a parlare di Spiderman, e precisamente di “No Way Home”, l’attore britannico Tom Holland, quello che appunta interpreta i panni dell’Uomo Ragno nella pellicola Marvel. Stando a quanto affermato dallo stesso in una recente intervista con Entertainment Weekly, il nuovo capitolo dell’Uomo Ragno, il terzo da quando Tom Holland veste i suoi panni, rappresenta una sorta di epilogo, di chiusura, anche se ovviamente non definitiva. Dopo aver visto Peter Parker in Capitan America: Civil War e negli Avengers, sta per arrivare il nuovo film sull’eroe rosso e blu, forse il più atteso dai fan in quanto rappresenta un vero e proprio punto di svolta per il supereroe, nonché in generale per il futuro della Marvel Cinematic Universe.

Da quanto si può apprendere dal trailer e in base alle indiscrezioni circolanti, (pochissime a dire il vero), Spider Man si rivolgerà ad un altro eroe, leggasi Doctor Strange, scatenando un multiverso che vedrà il ritorno di alcuni villain famosi, i cattivi, già visti in precedenza nella saga dell’Uomo Ragno. “Abbiamo trattato No Way Home come se fosse la fine di un franchise, diciamo”, ha raccontato Tom Holland, famoso per i suoi spoiler sui film Marvel, spesso e volentieri involontari.

TOM HOLLAND: “SE VEDREMO QUESTI PERSONAGGI LI VEDREMO IN UNA VESTE DIFFERENTE”

Ma non si tratterà ovviamente di una chiusura, ma semmai, di un nuovo inizio: “Penso che se saremo abbastanza fortunati – ha continuato il 25enne originario del Regno Unito – da vedere ancora questi personaggi sarà in una versione molto differente. Non sarà più la trilogia di Homecoming. Aspetteremo un po’ di tempo e poi proveremo qualcosa di diverso, dal tono differente. Se accadrà o meno, non lo so. Ma stiamo di certo trattando questo film come se arrivasse a una fine”.

Parole decisamente criptiche che si prestano a varie interpretazioni, ma siamo ovviamente certi che la saga di Spider Man continuerà anche in un futuro prossimo, anche se bisognerà capire come evolverà: che il giovane Uomo Ragno diventi sempre più importante prendendo il posto dei “vecchi” supereroi come Iron Man e Captain America?

