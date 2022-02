Spie sotto copertura/ Su Italia 1 il film d’animazione doppiato da Will Smith

Spie sotto copertura, film di Italia 1 diretto da Nick Bruno e Troy Quane

Spie sotto copertura andrà in onda oggi, sabato 26 febbraio, a partire dalle ore 21.20 su Italia 1. Si tratta di un film d’animazione che unisce gusto per l’avventura e per la commedia prodotto nel 2019 negli Stati Uniti d’America e diretto da Nick Bruno e Troy Quane.

Nella versione originale l’opera vanta dei doppiatori d’eccezione tra cui Will Smith, Tom Holland e molti altri ancora. Una grandissima squadra di disegnatori hanno partecipato agli storyboard: Ian Abando, Lubomir Arsov, Myke Bakich, Jason Boose, Bryan Cox, John E.Hurst e molti altri ancora. Incredibili e congeniali sono anche le musiche curate da Theodore Shapiro.

Spie sotto copertura, la trama del film: un bimbo geniale e…

Leggiamo la trama di Spie sotto copertura. Un geniale bambino di nome Walter Beckett si cimenta nella creazione di ordigni di vario genere dimostrando grande fantasia ma sopratutto ingegno. Nonostante venga preso in giro dai suoi coetanei soprattutto a scuola viene sempre spronato dalla madre a continuare su questa strada, convinta che il suo sia un vero e proprio talento. Diversi anni dopo infatti il ragazzo viene arruolato dall’intelligence americana proprio per la creazione di ordigni bellici volti ad ottimizzare le missioni. Le sue creazioni però non sono apprezzate proprio da tutti, trattandosi principalmente di strumenti pensati per la pacificazione piuttosto che per creare scompiglio. L’obbiettivo principale dell’intelligence è quello di mettere fuori gioco Killian che diverso tempo prima aveva già avuto modo di scontrarsi con Lance, collega di Walter, per il possesso di una valigetta contenente un drone di elevata generazione ed efficienza. Dopo una lunga battaglia alla fine Lance era riuscito a trionfare appropriandosi della valigia per poi scoprire che in realtà era stata privata del suo contenuto.

Nonostante la convinzione del capo dell’intelligence che la collaborazione tra Lance e Walter fosse la mossa giusta per mettere fuori gioco Killian, i due difficilmente trovano l’intesa. Il ragazzo infatti viene anche licenziato ma non per questo smette di elaborare nuovi progetti per supportare le missioni. Mette infatti in atto un lavoro piuttosto arduo per la creazione di una sostanza capace di rendere del tutto invisibili alla vista umana che per prima cosa decide di testare sulla piuma di un piccione. Dopo aver constatato l’efficacia Lance si propone per l’utilizzo, ma ingerendo involontariamente la pozione si tramuta in un piccione. Nonostante le sembianze goffe è costretto a lottare contro Killian riuscendo in ogni caso a sopravvivere vista la destrezza dell’animale e le sue capacità di mimetizzarsi. Dopo una serie di peripezie Walter riesce a riportare in forma umana il collega che a sua volta cerca di riportare a casa il ragazzo per evitare che possa subire ripercussioni dalla dura battaglia. I due vengono però ostacolati proprio dal malvagio Killian con il quale inizia un durissimo scontro dove entrambi rischiano di perdere la vita. Nonostante tutto Walter riesce a manomettere la mano cibernetica dell’avversario rischiando però di perdere la vita cadendo nel vuoto. Per sua fortuna Lance, trasformatosi nuovamente in un piccione, riesce a salvargli la vita riscoprendo una grande amicizia.

Il video del trailer del film “Spie sotto copertura”





