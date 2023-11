Spiegelgate: Claas Relotius e lo scandalo fake news/ “Anni di reportage falsi” sulla pelle dei lettori

Lo scandalo dei finti reportage di Claas Relotius, ex giornalista per anni firma di punta della rivista tedesca Der Spiegel, è esploso nel 2018 ed è passato alle cronache come “Spiegelgate“. Nello stesso anno, l’allora 33enne reporter in carriera si è dimesso dopo aver confessato di aver confezionato decine di fake news grazie alle quali avrebbe ottenuto un enorme successo arrivando a essere nominato tra i professionisti di spicco sulla scena nazionale. Nel 2014, Relotius era stato nominato “giornalista dell’anno” dalla Cnn e alle spalle, poco prima del caos innescato dal suo mea culpa, aveva numerosi riconoscimenti: premi giornalistici tedeschi come il Peter Scholl-Latour, il Konrad Duden, il Kindernothilfe, il Catholic Media e il Coburg Media. E ancora il premio europeo della stampa, il suo nome nella lista Forbes dei “30 under 30 – Europe: Media” ed elogi pubblici fino all’incredibile svolta con la scoperta di una “frode giornalistica su larga scala” che ha costretto la redazione per cui lavorava a esporsi pubblicamente per chiarire la vicenda e chiedere scusa ai lettori.

La storia vera di Claas Relotius e del caso “Spiegelgate” ha ispirato il film La verità inventata – A Thousand Lines, diretto dal regista Michael Bully Herbig e trasmesso su Rai 3 in prima serata il 6 novembre. Come la stessa redazione del famoso settimanale ha dichiarato a margine dello scandalo, la vicenda dell’ex giornalista rappresenta uno dei momenti più imbarazzanti della storia del giornalismo tedesco ed è motivo di riflessione sulla lotta alle fake news nelle redazioni di tutto il mondo.

Spiegelgate, Der Spiegel su Claas Relotius: “Idolo giornalistico della sua generazione ma non è un reporter, racconta favole”

Lo scandalo delle fake news scritte da Claas Relotius su Der Spiegel per anni – tra finti reportage, false notizie e interviste inventate, così come inventati sarebbero stati molti dei personaggi e delle citazioni inseriti in alcuni dei suoi servizi pluripremiati – è diventato uno scottante argomento nelle redazioni di tutto il mondo e ha portato l’ex giornalista alle dimissioni. Allora 33enne, Relotius avrebbe detto di aver scritto falsità, manipolando la realtà e gli eventi che era chiamato a trattare, per “paura di fallire” man mano che aumentavano il suo successo e la sua fama di reporter d’eccellenza.

Un articolo del 19 dicembre 2018 dedicato dalla redazione di Der Spiegel al caso Relotius riporta i cardini di una storia dalle tinte fosche e ancora oggi di grande attualità: “Claas Relotius ha scritto molti ottimi reportage per lo Spiegel, ma sfortunatamente la maggior parte di essi contiene passaggi di fantasia. Siamo spiacenti per quello che è successo e affronteremo il caso con umiltà. Scrisse di persone che non aveva mai incontrato, descrisse scene che non erano mai esistite. Siamo spiacenti per quello che è successo. Abbiamo un vasto pubblico di lettori che ora possono chiedersi se ci si può ancora fidare di Spiegel. Abbiamo molti dipendenti che lavorano bene e in modo pulito e che nel prossimo futuro dovranno convivere con il fatto di essere sospettati da tutti. Dobbiamo dimostrare che questi sospetti sono infondati. Siamo consapevoli che il caso Relotius rende la lotta alle fake news ancora più difficile per tutti: per gli altri media che sono al nostro fianco, per i cittadini e i politici che hanno a cuore un’immagine veritiera della realtà. Vorremmo chiedere scusa anche a loro. Ma possiamo assicurarvi che faremo tutto il possibile per imparare dai nostri errori“.











