Spigno Saturnia incendio: fiamme allo Splash/ Video: nube nera dal parco acquatico

Grande paura in provincia di Latina dove c’è stato un incendio precisamentea Spigno Saturnia. Le fiamme sono divampate all’interno dello Splash, una grandissima struttura sportiva che presenta oltre alle palestre anche scivoli acquatici e le piscine in esterna. LatinaOggi sottolinea che al momento le cause non sono note anche se gli inquirenti stanno lavorando. Le fiamme mostrate dal quotidiano online sono sembrate davvero molto alte e con una grande nuvola di fumo nero che ha invaso la zona limitrofa. Si parla di attimi di vera paura con l’evacuazione della zona colpita dall’incendio. In pochi minuti sono arrivati i soccorsi sul posto anche se al momento non è chiaro se ci siano dei feriti o solo molte persone spaventate per l’accaduto.

SPIGNO SATURNIA, INCENDIO SPLASH: FIAMME FINO IN STRADA

I video che girano in reti sull’incendio allo Spalsh di Spigno Saturnia hanno fatto in breve tempo il giro del web. Sono molti i commenti degli italiani terrorizzati per quanto visto sulla strada tra Cassino e Formia. Ciò che stupisce di più è l’altezza delle stesse fiamme che hanno creato allarmismo anche per chi si trovava in quel momento attorno alla struttura e non solo chi vi era dentro. Al momento non è chiaro se l’incidente sia avvenuto in maniera casuale o tramite atto doloso. Gli inquirenti stanno lavorando dopo che vigili del fuoco e ambulanze erano scese in campo per agire rapidamente evitando che molte persone uscissero ferite. Staremo a vedere quali evidenze verranno fuori nelle prossime ore.





© RIPRODUZIONE RISERVATA