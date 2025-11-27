Spike Lee, chi è la moglie Tonya Lewis Lee: produttrice cinematografica, lavora come lui nel mondo dello spettacolo. Ma in passato...

Spike Lee, chi è la moglie Tonya Lewis Lee: dal loro amore sono arrivati due figli

Spike Lee, grande regista e sceneggiatore nonché produttore cinematografico, è sposato da tantissimi anni con Tonya Lewis Lee. I due sono sposati dal 1993 e negli anni si sono spesso mostrati insieme, diventando una delle coppie più apprezzate di Hollywood. Spesso i due sono stati protagonisti di red carpet, prime di film e molto altro ancora, diventando una coppia molto riconoscibile. Dal loro amore, poi, sono nati anche due figli, Satchel e Jackson. Il primogenito è nato l’anno successivo al matrimonio, nel 1994, mentre Jackson tre anni più tardi rispetto al fratello.

Spike Lee, chi è la moglie Tonya Lewis Lee: lavora con il marito

Tonya Lewis Lee, la moglie di Spike Lee, è attiva come il marito nel mondo del cinema. La donna, sposata dal 1993 con Spike, è una produttrice, sceneggiatrice e autrice, anche se in passato il suo mestiere era un altro. Prima di entrare nel mondo dello spettacolo era infatti una ex avvocatessa. Con il marito ha spesso lavorato come produttrice e non solo: i due hanno anche co-firmato tre libri per ragazzi.

Inoltre Tonya ha lavorato nella serie tv Netflix basata sul film di Spike, She’s Gotta Have It. La moglie di Spike Lee è anche attiva come imprenditrice: ha infatti dato vita al brand di integratori Movita Organics. L’amore tra Tonya Lewis Lee e Spike è iniziato nel 1992: i due si sono incontrati proprio in quell’anno a un evento a Washington, D.C. e l’anno successivo sono convolati a nozze.