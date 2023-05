SPILLO A 4 RUOTE/ Ecco cosa pensano (davvero) gli italiani di auto elettriche e ibride

A volte accurate ricerche portate avanti da serissimi professionisti scoprono l’acqua calda. È il caso dell’Osservatorio di Compass (Gruppo Mediobanca, mica pizza e fichi) che a maggio si è concentrato sulla mobilità degli italiani e ha trovato che le auto elettriche non vengono comprate perché sono troppo costose.

Bisogna subito premettere che la ricerca mette spesso sullo stesso piano elettriche, ibride e plug in, annacquando dati che sarebbero certamente peggiori se riguardassero soltanto le auto che funzionano esclusivamente a batterie. Ma i risultati sono chiari lo stesso. Il 32% del campione ritiene il prezzo elevato, ma giustificato dai minori costi di alimentazione e manutenzione (forse perché non ha visto quanto costa l’energia elettrica alle colonnine o sta pensando solo alle ibride), ma il 58% non fa fatica a dichiarare che sia semplicemente esagerato. Insomma, nove italiani su dieci, almeno su questo sono d’accordo, le auto a batterie costano una botta, mentre il restante 10%, probabilmente mosso da uno spirito cristiano, lo ritiene giustificato dai grandi investimenti che stanno affrontando le case automobilistiche nell’elettrico.

Visto che ai nostri connazionali piace contraddirsi e anche perché mostrarsi aperti, a parole, alle novità dà una buona immagine di sé, il 13% degli intervistati ha affermato che se dovesse comprare un’auto oggi “certamente” la acquisterebbe soltanto elettrica, mentre il 27% si è limitato a dire che probabilmente lo farebbe. Esclusi un 11% che non sa neanche rispondere, resta un 49% che “probabilmente” o “certamente” non lo farebbe mai. Più contraddittori ancora sono i dati sulle auto ibride che sarebbero acquistate certamente dal 22% del campione e probabilmente dal 48%. Sorprendente. Sette italiani su 10 comprerebbero un’auto ibrida. Ma non costavano troppo?

La risposta arriva alla successiva slide del sondaggio quando gli intervistati rispondono alla domanda più importante: “Cosa vi invoglierebbe ad acquistare un’auto ibrida o elettrica”? Il 36% ha risposto all’unisono “incentivi e agevolazioni” e il 33% ha detto “consumi più bassi”. L’acquisto delle auto elettriche e ibride è frenato dai costi troppo alti (il 51% del campione che, udite udite, sale al 57% tra i ceti fragili), dalla scarsa capillarità della rete di ricarica pubblica (31% che sale al 36% nelle grandi città) e dalle incertezze sulla loro autonomia.

Insomma, gli italiani considerano le auto elettriche e ibride (ma soprattutto le prime) troppo costose, con problemi di autonomia e di ricarica. Sarebbero disposti anche a comprarle se lo Stato mettesse sul piatto una cifra interessante o se le ibride consumassero ancora meno giustificando la differenza di prezzo. È acqua calda al cubo, ma firmata da serissimi professionisti.

