SPILLO/ A Coverciano per diventare un buon allenatore devi essere disinformato sul Covid

Una faccia interrogativa di Leo Messi accompagna la prima slide della lezione del pomeriggio e annuncia il tema che verrà trattato: VACCINAZIONI E SPORT, relatore un ex arbitro, ora membro della Federazione medico sportiva. E’ la quinta settimana che una quarantina di aspiranti tecnici frequentano il corso di Coverciano che abilita al ruolo di “Allenatore UEFA A” di calcio.

BOLLETTINO CORONAVIRUS LOMBARDIA 5 LUGLIO/ +77 ricoverati, tasso positività 26,2%

La sorpresa arriva quando si parla di Covid-19. La slide del prof. propone un botta e risposta immediato: “Chi si vaccina rischia forme gravi di Covid-19? Ma per favore!”. In aula sgranano gli occhi. “Avremo letto bene?” si chiedono. Purtroppo hanno letto bene ed è sufficiente far funzionare la memoria per ricordarsi di qualche congiunto o conoscente vaccinato contro il Covid eppure finito in terapia intensiva o addirittura deceduto.

BOLLETTINO CORONAVIRUS MINISTERO SALUTE 5 LUGLIO/ +132.274 casi e +94 decessi

La domanda sorge spontanea. Come è possibile che un dirigente e formatore della FMSI spacci una tale disinformazione? Sarebbe bastato – quando sono state preparate le slide – che l’autore avesse fatto il minimo sindacale di informarsi su Epicentro, il sito epidemiologico dell’Istituto Superiore di Sanità, e guardarsi le statistiche del periodo compreso tra l’11 marzo e il 10 aprile per scoprire che – sebbene il picco di inizio febbraio fosse ormai lontano – ancora 2498 italiani vaccinati erano morti con diagnosi di Covid-19 e che tra l’11 marzo e il 10 aprile 791 persone vaccinate erano finite in terapia intensiva.

"Covid potrebbe tornare a causare polmoniti"/ Robert Gallo: "Serve nuovo vaccino"

Ma soprattutto: perché l’organizzazione del più importante sport italiano sente il bisogno di unirsi alla campagna di disinformazione di massa che è stata condotta in questi due anni? Inutile aggiungere che del grido di allarme sollevato nei mesi scorsi in Europa da professionisti di diverse discipline sportive sull’opportunità di una seria e indipendente indagine sugli effetti del long Covid e della vaccinazione di massa per chi fa sport, nella lezione di Coverciano non vi sia stata traccia. Del resto quando all’informazione si sostituisce la propaganda, gli esiti sono questi e la credibilità va a farsi benedire.

— — — —

Abbiamo bisogno del tuo contributo per continuare a fornirti una informazione di qualità e indipendente.

SOSTIENICI. DONA ORA CLICCANDO QUI











© RIPRODUZIONE RISERVATA