Mentre Piersilvio Berlusconi non esclude una discesa futura in politica, Urbano Cairo sembra guardare a palazzo Marino

Dodici ore dopo l’annuncio dell’accordo Usa-Ue sui dazi, Mfe ha rilanciato la sua Opa su ProSiebenSat1. Altre 24 ore e nella mediasfera italiana è saettata un’indiscrezione: Urbano Cairo, editore del Corriere della Sera e di La7, avrebbe commissionato un sondaggio sugli spazi potenziali di un proprio impegno politico (Cairo ha smentito, ma con toni di routine).

I due segnali – di peso nettamente diverso – corrono entrambi sulla frontiera delicatissima fra media e politica. La possibile discesa in campo di PierSilvio Berlusconi sulle orme del padre – ventilata pochi giorni fa dallo stesso Ceo di Mfe – è oggetto di dibattito quotidiano (l’altroieri ha detto di vederla con favore il presidente del Senato Ignazio La Russa, membro dello stesso partito della Premier Giorgia Meloni). Neppure il gossip su Cairo – imprenditore-manager allevato alla scuola del Cavaliere – è a ciel sereno: ha ripreso quota dopo la crisi dell’amministrazione Sala a Milano, fra nuove ipotesi di voto anticipato per Palazzo Marino.

Colpiscono comunque i riflessi di cronaca in tempo ultra-reale riguardanti due grandi editori giornalistici italiani (i maggiori con Rai e Gedi) dopo un passaggio ultra-macro che pare ridare una qualche stabilità anche a tanti scenari economici micro.

La cornice ampia è quella di un perimetro euramericano ridefinito a tutti i i livelli all’insegna di un rinnovato primato Usa. In quest’ultimo la leadership politico-culturale di Donald Trump si riflette nella centralità economica di Big Tech, fortemente proiettata sul versante mediatico. Non è certo un caso che parte ufficiosa dell'”accordo scozzese” sia l’abbattimento della web tax per i giganti digitali nell’Ue (e non stupisce che l’ex Presidente della Commissione Romano Prodi rivendichi di aver invece a suo tempo fermato Microsoft).

Elon Musk ha concluso in modo brusco e anticipato la sua esperienza nell’Amministrazione Trump, ma resta il padrone di X e Starlink. Nella foto ufficiale dell’inauguration day alla Casa Bianca, c’erano tutti i boss digitali, nessun banchiere di Wall Street.

Su questo orizzonte è naturale che la media industry europea – dopo cinque anni di incertezza fra Covid e crisi geopolitica – possa e debba ora esplorare tutti gli spazi di riassetto e crescita strategica. L’Opa di Mfe (una holding europea basata in Olanda) su un grande operatore tedesco-austriaco della tv commerciale è un segnale esemplare e va a oggettivo merito di Fininvest.

Restano certamente tutti gli interrogativi legati al fatto che una parte non trascurabile del valore economico di Mfe è connesso con l’oligopolio legale – di fatto un duopolio fra Rai e Mediaset – che continua a modellare il mercato televisivo italiano. Senza dimenticare che l’assalto francese di Vivendi a Mediaset è stato parato con la virtuale estensione dei golden power su un’azienda ritenuta di interesse nazionale.

Nel frattempo il gruppo Fininvest resta strutturalmente presente con Forza Italia nella maggioranza di governo, anche se non più con il ruolo recitato dal Cavaliere, tre volte Premier. Pier Silvio Berlusconi è anche il “dominus” – assieme alla sorella Marina – di una pattuglia di europarlamentari appartenenti al Ppe: il maggior partito europeo, vincente nel 2024 con la tedesca Ursula von der Leyen “spitzenkandidat” alla presidenza della Commissione Ue. E dal febbraio scorso i popolari (Cdu-Csu) sono al potere in Germania con Frederich Merz Cancelliere.

La questione del conflitto d’interesse – violentemente dibattuta in Italia negli ultimi trent’anni, meno ultimamente e mai in Europa – è finora sempre stata circoscritta alla famiglia Berlusconi. I rumor riguardanti Cairo sembrano ora riproporla, su scala moltiplicata: l’editore del Corriere è stato infatti protagonista dell’abbattimento di un originario muro interno nella regulation nazionale quando ha acquisito il controllo del maggior quotidiano nazionale partendo dalla proprietà del terzo polo della tv commerciale (Fininvest si è nel frattempo ritirata dall’editoria cartacea).

L’interesse di Cairo per la poltrona di sindaco di Milano non avrebbe certo l’impatto consolidato della presenza politica della famiglia Berlusconi, ma difficilmente potrebbe essere derubricato: soprattutto quando – anche attorno a Palazzo Marino – sembra ormai entrato in ristrutturazione l’intero sistema politico nazionale. Certamente nei settori d’opposizione, ma con dinamiche che non sembrano risparmiare anche la maggioranza.

