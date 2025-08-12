Complici i prezzi delle spiagge, in Italia si riscoprono gli effetti dell'inflazione, generata anche da guerre che non finiscono

A fine luglio l’emergenza-Paese – a un tempo economica e politica – erano i prezzi astronomici delle case a Milano: non più alla portata dell’acquisto per una famiglia media o dell’affitto per studenti e lavoratori fuori sede. Non è ancora Ferragosto e sui media è subentrata l’emergenza-spiagge, attorno a prezzi divenuti insostenibili per gli italiani “medi”, che per oltre mezzo secolo hanno fatto delle vacanze sull’Adriatico o sul Tirreno quasi un momento di civiltà collettiva. Ma gli ombrelloni chiusi sono un’emergenza specifica anche per centinaia di migliaia di piccoli imprenditori del più largo settore turistico e per i loro dipendenti.

Le strumentalizzazioni sono visibilmente in agguato. Il caso-Milano (ufficializzato da un’inchiesta della Procura) appare politicamente “contro la sinistra” di un’amministrazione comunale sospettata di collusione speculativa con i grandi operatori immobiliari. Le spiagge deserte sarebbero invece un doppio caso politico “contro il Governo di destra”: che difenderebbe i privilegi veri o presunti dei gestori balneari e ignorerebbe la perdita di potere d’acquisto degli italiani “medi”. La forza dei fatti sembra tuttavia prevalere in entrambi i casi su ogni tentativo di manipolazione. E il fatto è letteralmente uno solo, comune ai due “affaire”: si chiama inflazione.

È un fatto che gli italiani – in comune con tutti gli altri europei e in una fase anche con gli statunitensi – hanno già conosciuto negli ultimi tre anni: anzitutto alla pompa di benzina e nelle bollette energetiche. L’aumento dei prezzi più basici per famiglie e imprese è stato il contraccolpo dell’aggressione russa all’Ucraina e dalla resistenza di Kiev imposta dagli Usa dem di Joe Biden: anche e soprattutto a colpi di sanzioni anti-russe, principalmente a spese degli europei. Fra i prezzi-chiave gonfiati ci sono stati anche i tassi d’interesse, per decisione delle banche centrali in risposta (tecnocratica) all’inflazione infiammata dalle dinamiche geopolitiche.

Mentre la guerra si protraeva – e aggravava gli scossoni recessivi provocati dal Covid – l’onda dell’inflazione energetica si è trasmessa a tutti i settori dell’economia, su scenari di permanente incertezza. Si sono alzati i prezzi della case (anche se il caro-mutui frenava la domanda) e della tazzina di caffè al bar. Luce, gas e benzina si sono a malapena assestati sul pianoro raggiunto dopo la fase acuta e non torneranno mai al 2019.

I gestori balneari non hanno fatto nulla di diverso da quanto hanno tentato di fare tutti gli imprenditori nazionali o europei: hanno provato a resistere, loro dopo due estati di lockdown, in parte sorretti da sussidi pubblici. Hanno certamente beneficiato di ennesime dilazioni nell’applicazione in Italia delle normative europee sulle concessioni (ma nel frattempo perfino la Germania di Bolkestein ha cominciato a rinnegare l’Ue delle regole). Hanno provato a vedere, i gestori di ombrelloni e lettini, se il proverbiale giacimento di risparmio degli italiani continuava a fare da ammortizzatore all’inflazione importata e all’adeguamento non parallelo dei dei redditi da lavoro.

Nell’estate 2025 evidentemente questo non accade più. Soprattutto per le famiglie che devono sostenere fuori sede universitari o giovani lavoratori precari. O che continuano a voler comprar casa ai figli trenta o quarantenni.

Nel frattempo anche una metropoli come Milano ha provato a sopravvivere come ha potuto. Ha sfruttato il volano dell’edilizia: un classico evergreen della politica economica, con la variante che la finanza derivata degli Usa post-11 settembre (di marca Wall Street/destra) è stata sostituita in Italia dalla bolla-Superbonus (di marca statalista di sinistra). Certo è difficile stabilire oggi se l’urbanistica di Milano – ormai non troppo diversa da quella di New York – abbia punito le famiglie a reddito medio-basso più di quanto i mutui subprime abbiano rovinato la vita a milioni di americani. Quel che è alle cronache è che a New York un oscuro candidato dem sta diventando sindaco al grido di “blocchiamo i prezzi”, un anno dopo che Donald Trump ha spodestato Biden in coda ad anni di inflazione che gli americani non hanno gradito e soprattutto capito (Nb: Trump e Zohran Mamdani – entrambi newyorkesi – sono l’opposto in tutto, ma hanno verosimilmente in comune una parte di un elettorato molto liquido nelle preferenze politiche, assai meno nel portafoglio).

Qui siamo, da qui bisogna andare da qualche parte. Il Premier italiano piuttosto che il Sindaco di Milano hanno poteri e responsabilità: anche nel gestire l’inflazione. Ma il loro resta virtualmente l’ultimo miglio distributivo di macro-processi politico-economici originati e prodotti altrove.

Venerdì in Alaska è in programma un passaggio importante: almeno quanto è stato due domeniche fa il summit Usa-Ue in Scozia.

Chi qui scrive si augura solo che il Presidente francese Emmanuel Macron – volenteroso solo di restare al potere come il Premier israeliano Bibi Netanyahu e in parte il Presidente ucraino Volodymyr Zelensky – non disturbi troppo Donald Trump e Vladimir Putin.

In democrazia ogni opinione contraria è lecita e anzi benvenuta. Ma chi continua a sostenere la guerra (inflazionistica e diversamente affamatrice) imposta da Biden all’Ucraina non meno che all’Ue quando oggi Trump vuole imporre la fine della guerra – anzitutto nell’Ucraina devastata non meno di Gaza – se ne deve assumere chiaramente la responsabilità. Gli elettori giudicheranno. E pazienza se il Presidente francese resta in carica dopo che i suoi elettori gli hanno ripetutamente detto di andarsene, perché qualcun altro si occupi di una crisi economico-finanziaria sempre più grave: in Francia, in Europa.

La vera minaccia per la democrazia occidentale – ormai è chiaro – è lui, sono quelli come lui.

