Qualche mese fa, mentre Alka Seltzer passeggiava a Bruxelles nei pressi del Parlamento europeo, la sua attenzione fu attratta da due enormi striscioni. Uno aveva la scritta “Democracy in action”; l’altro era dedicato al Next generation Eu. La sensazione non fu positiva. Alka si chiese cosa avrebbero pensato Adenauer, Spinelli, Monnet, Schumann o De Gasperi davanti a striscioni pubblicitari che “promuovevano” la democrazia e i progetti Ue come fossero un detersivo o uno yogurt.

Soprattutto guardando a un’Unione europea inconcludente, divisa, incapace di darsi un ruolo nel contesto internazionale, autoriferita, debole, priva della capacità di inserirsi da protagonista credibile nelle grandi questioni dei nostri tempi. Un’Unione con regimi fiscali diversi, dove ogni Stato ha il suo paradiso fiscale (vedi Andorra, Lussemburgo, Lichtenstein…), capace di varare un piano di sostenibilità che ha portato al collasso l’industria automobilistica, priva di una difesa comune (parlarne è una barzelletta).

Un’Unione che ha saputo darsi una moneta unica, ma non è riuscita a darsi un senso reale al di là delle dichiarazioni retoriche e delle photo opportunity. Un’Unione allargatasi troppo presto a nazioni che nei fatti sembra più interessate a trarre vantaggi economici e a minarne la coesione, invece di farsi portatrici dei suoi ideali e valori fondativi. Siamo di fronte a un’evidente debolezza politica, culminata nell’esclusione dalle trattative per la pace in Ucraina portate avanti autonomamente da Usa e Russia.

Ma se l’Ue arranca, beh, l’Italia non pare passarsela meglio. Non entriamo nel merito del teatrino di politici e ministri condannati, assolti o indagati, della Premier che si sottrae alle interviste e vive nei suoi monologhi social, dell’opposizione inesistente (qual è il suo progetto di Paese? Come intende realizzarlo? Con quali persone? Con quali risorse?) e contraddittoria, della sanità allo sbando, dei costi dell’energia alle stelle (ma il mercato libero non avrebbe dovuto ridurre la spesa delle famiglie?), del debito pubblico alle stelle, dei condoni fiscali e dell’evasione…

Concentriamoci invece sulla pancia del Paese, attingendo dalle evidenze di rilevazioni Ipsos del gennaio 2025 di cui Alka Seltzer è venuto a conoscenza. Cosa dicono gli italiani? Beh per il 72% le cose nel Paese stanno andando nella direzione sbagliata. Tra i problemi più gravi e urgenti da affrontare i cittadini segnalano al primo posto l’occupazione e la congiuntura economica negativa (56%), poi la crisi della sanità (38%), la sicurezza (30%), il funzionamento delle istituzioni (26%), l’immigrazione (25%), la perdita di potere d’acquisto (24%), la debolezza del welfare e delle forme di assistenza (20%).

Nelle ultime tre posizioni troviamo l’ambiente e il cambiamento climatico (18%), la guerra e le tensioni geopolitiche (3%), e infine la mobilità (3%). Solo un terzo degli italiani (32%) ritiene che il Piano nazionale di ripresa e resilienza sarà davvero efficace per risolvere i problemi strutturali del Paese e ridare slancio all’economia.

C’è poco da stare allegri se queste riposte sono viste in relazione allo scenario politico internazionale. Un contesto desolante, dove l’arroganza, la boria, l’insulto, la menzogna la violenza sembrano essere diventate la merce più apprezzata.

Nel secondo dopoguerra il prete democristiano Don Camillo e il sindaco comunista Peppone, nei racconti di Giovanni Guareschi, se le davano di santa ragione, ma avevano solidi principi condivisi, un’etica, valori condivisi che fungevano da bussola dei comportamenti. Oggi tutto sembra essere saltato, ma il nuovo che avanza come minimo desta forti perplessità. Come minimo.

