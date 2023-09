SPILLO/ Discriminazioni di genere, quell’aula vuota dice più di una piazza piena

Il Governo risponde in Senato a un’interrogazione sulle discriminazioni di genere e sulla violenza verso le persone LGBTQIA+. Ho dimenticato qualche lettera dell’alfabeto? Di cui peraltro ignoro il significato? Dopodomani la lista potrebbe comunque estendersi. Ma non è questo il punto. Risponde il ministro Eugenia Roccella, spiegando lo sblocco di fondi per raccolta dati e sostegno alle comunità antiviolenza. La Maiorino, prima firmataria dell’interrogazione, è abbastanza soddisfatta, ma richiede ulteriori interventi per l’educazione nelle scuole. In effetti ci mancavano alle elementari testimonianze di LGBTQIA+ doviziose di dettagli sulle loro preferenze sessuali, ma non è questo il punto.

SPILLO/ Quelle "trattative" di Monti con l'Europa

Il punto è che l’aula del Senato era vuota, desolatamente vuota. Curioso, con la segretaria Pd impegnata proprio l’altro ieri a comunicare la candidatura alle supplettive del Senato stesso, collegio di Monza, dell’attivista e radicale Marco Cappato, campione di qualsivoglia diritto vi salti in mente di campionare.

CAOS MIGRANTI/ Capuozzo: nessun complotto, servono accordi modello-Turchia e sistema delle quote

Vuota, dunque. Ovvero: certe battaglie sono fuffa, vetro appannato, servono solo a fare ammuina. Più seriamente, sono soltanto ideologiche. Per marcare il terreno. Per dare del brutto sporco e cattivo (razzista e fascista, a prescindere) a chi ha la ventura di governare essendo stato votato dai cittadini, anche se mostra di convergere sulle tue posizioni. Purtroppo sta accadendo con evidenza sui migranti. Sulla gente di Caivano. Eccetera. Difficile così far crescere la partecipazione e la fiducia nella vita politica.

— — — —

Abbiamo bisogno del tuo contributo per continuare a fornirti una informazione di qualità e indipendente.

CRISI UE E MIGRANTI/ Chi avrà il coraggio di ripescare il piano di Craxi e Perez de Cuellar?

SOSTIENICI. DONA ORA CLICCANDO QUI











© RIPRODUZIONE RISERVATA