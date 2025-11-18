Destra e sinistra si confrontano in Italia da tempo, ma sembra che siano incapaci di risolvere i problemi dei cittadini

La politica italiana continua nella sua routine che appare non solo inutile ma persino ipocrita. In questo momento che cosa si può attendere dall’analisi della realtà di questo Paese fatta dalle forze politiche che si fronteggiano?

Due schieramenti si confrontano da più di tre anni in un modo confuso, tanto poco comprensibile all’opinione pubblica che le urne elettorali si riempiono sempre meno e sfiorano solo in qualche occasione il 50% dei votanti.

In teoria, o meglio in falsa apparenza, le forze politiche sembrano preoccupate di questa diserzione dai seggi elettorali, ma in realtà nessuno riesce veramente ad approfondire il problema e a fornire una risposta convincente. In più di un’occasione ci sono esponenti politici che dichiarano il ritorno alle urne, quando i cittadini sentiranno ancora di più il peso di una situazione difficile.

Ma in verità, l’impressione è che questo assenteismo sia accettato senza tentare uno sforzo realistico di comprensione e alla fine pare che queste nuove forze politiche, formatesi più o meno nel giro di 30 anni, con vari assestamenti e momenti di popolarità seguiti da improvvisi abbandoni, sia congeniale a questa “democrazia stanca”, dove le percentuali reali di maggioranza e opposizione sono realisticamente molto lontane dalle maggioranze e dalle minoranze di questo Paese.

Il tutto in fondo è abbastanza comprensibile, se si guarda a quello che da oltre trent’anni è accaduto in Italia, in Europa e probabilmente in grande parte dell’Occidente.

Quale distinzione comprensibile di programmi esiste oggi tra il centrodestra e il centrosinistra italiano? Se si toglie il “bagaglio nostalgico “e approssimativamente storico, che divide in “nipoti del fascismo” e “nipoti del comunismo”, non esistono documenti congressuali che stabiliscano un programma politico per i prossimi anni che sia adatto alle necessità dell’Italia.

La risposta a questa carenza, in fondo, avviene più a sinistra che a destra, ed è la risposta più convincente della diserzione alle urne e del fatto che il centrodestra sia al governo. Lo hanno compreso tutti, ma nessuno fa qualche cosa per correggere questa decadenza di un fattore determinante della democrazia.

Oggi esistono problemi di ogni tipo in Italia e in Europa. L’accettazione passiva del neocapitalismo ha fatto dimenticare i problemi della media e piccola borghesia e basta guardare i dati dell’Istat per comprendere che esiste una sofferenza pesante nell’economia e di conseguenza, nella sanità, nella scuola, nella formazione professionale, nell’attività delle imprese e nell’industrializzazione futura del Paese. Il calcolo delle differenze sociali, di reddito, della povertà, delle disuguaglianze è tale che probabilmente non è mai esistito nella storia o forse occorre ricordare e andare a studiare i tempi più antichi.

Basandosi sulle differenziazioni tra “reduci del fascismo” e “reduci dell’antifascismo” si continua a contrapporsi senza risolvere minimamente un solo problema. Se ne accorgono in tanti e lo dicono in pochi.

Onore ad esempio a Fausto Bertinotti, un uomo formatosi nel sindacato e nella sinistra, che ha scritto la scorsa estate un libro che è un programma “La sinistra che non c’è”. Più recentemente è uscito un libro sulla speranza di tanti anni fa: sull’Europa.

Gabriele Guzzi, economista e filosofo tra i più brillanti della nuova generazione, mostra con chiarezza l’attuale marginalità politica e geopolitica dell’Europa. Il titolo del libro è “Eurosuicidio”. La sua tesi è riassunta in questo modo: come l’Unione europea ha soffocato l’Italia e come possiamo salvarci. Certamente pessimista, ma la prefazione fatta sa Lucio Caracciolo lascia stupiti e ancora più pessimisti.

Scrive Caracciolo: “L’Europa non è in crisi: è la crisi”. Così si potrebbe riassumere la tesi di questo libro. Eurosuicidio è una diagnosi lucida e impietosa del fallimento strutturale dell’Unione europea per come è stata concepita e realizzata.

È possibile che di fronte a quello che dicono molti analisti e alla crisi che si sta soffrendo, il centrodestra e il centrosinistra affrontino le prossime elezioni regionali confrontandosi sul passato e senza un programma comprensibile? La sequenza elettorale continuerà con il referendum di primavera sulla riforma della giustizia, probabilmente sulla stessa onda e già si penserà alle elezioni politiche del 2027.

Sperando di non essere travolti da parole dette in libertà e da contrapposizioni di altri tempi, si può sperare in un ritorno al pensiero politico che nasce da confronti reali e all’interno delle formazioni politiche da congressi e confronti seri?

Il rischio per l’Italia, ormai, non è più nemmeno la divisione tra “guelfi e ghibellini”, ma la messa in scena a livello nazionale delle “Baruffe chiozzotte” di Carlo Goldoni.

