La Norvegia pare intenzionata ad aderire all'Ue, ma non ha fatto molto per aiutarla anche sul fronte energetico

La Norvegia vuole entrare nell’Ue, confermandosi un’emulsione esemplare del Gran Disordine Globale: certamente entro il perimetro europeo di un Occidente incerto. Qui Oslo è – con la remota Islanda – l’unico Paese a non aver mai fatto parte dell’Unione: né prima né dopo Maastricht e l’allargamento a Est; neppure temporaneamente come la Gran Bretagna. Non come hanno via via deciso le altre sorelle scandinave: Danimarca, Svezia e Finlandia.

Per due volte i sei milioni scarsi di norvegesi si sono contati in referendum sull’opportunità del passo: nel 1972 (quando all’originaria Cee a Sei aderì Londra) e quindi nel 1994, quando l’Unione si avviava all’euro e si consolidava come vera piattaforma geoeconomica. In entrambi i voti ha prevalso il no (sebbene la seconda volta di misura). Le motivazioni economiche erano evidenti allora e – in sé – lo appaiono anche oggi.

La Norvegia è di gran lunga il maggior produttore/esportatore di gas naturale in Europa (il quarto nel mondo), oltre a essere un importante estrattore di petrolio. Un terzo del consumo di gas di Ue e Gran Bretagna è coperto dalle forniture di Oslo. Che ha sempre avuto buon gioco nel mantenere il suo isolamento dorato ai confini del mercato unico suo maggiore acquirente.

Tutti i ricavi da export energetico (rigorosamente fossile) sono sempre andati ad alimentare Norges: uno dei più grandi fondi sovrani del pianeta (l’unico in Europa). Un gigante giunto ad amministrare oggi 1.900 miliardi di dollari di attività finanziarie (l’1,5% del valore di tutte i gruppi quotati in Borsa nel mondo, in cui Oslo detiene migliaia di partecipazioni, spesso non marginali). Il fondo è controllato dallo Stato e ha finora onorato la sua missione di garantire le pensioni a tutti gli abitanti del Regno.<

È a Norges che sono affluiti anche un numero imprecisato di miliardi di dollari di sovraprofitti generati dal rincaro stellare del gas seguito allo scoppio della guerra fra Russia e Ucraina. Nel solo biennio 2022/2023 sono stimati in oltre 100 miliardi gli “extraricavi di guerra” per Oslo: quando Ue e Gran Bretagna hanno deciso le sanzioni verso la Russia, imponendo l’inflazione a oltre mezzo miliardo di propri cittadini. E ai Ventisette e alla Gran Bretagna la Norvegia non ha mai accordato alcun trattamento di favore, benché la causa geopolitica fosse totalmente comune. Anzi: a gestire la resistenza anti-russa della Nato – veicolo del bellicismo degli Usa di Joe Biden – è stato fino a metà 2024 l’ex Premier norvegese Jens Stoltenberg.

Rientrato in patria come ministro della Finanze, Stoltenberg è stato uno dei protagonisti della faticosa vittoria del centrosinistra alle elezioni politiche di due settimane fa. Il suo Labour Party – leader della maggioranza uscente – ha raccolto il 28% e consolidato leggermente il suo ruolo di primo partito allo Storting. Ma poco dietro (23,8%) è balzato al raddoppio il Partito del progresso: formazione politica di destra “neo-trumpiana”, insofferente degli establishment politico-finanziari di Oslo.

A farne le spese sono stati i conservatori moderati (finora leader dell’opposizione), ma anche il partito agrario di centro (ultimamente in appoggio esterno al governo), oltre alla Sinistra socialista, junior partner dei laburisti nella maggioranza.

Il Premier uscente Jonas Gahr Store sta ora tentando di ricostituire un governo di centrosinistra, ma i numeri della maggioranza rosso-verde sono deboli e insicuri (sulla carta al momento 88 su 169 di plenum parlamentare). E poi anche dopo il voto il “blocco rosso” dovrà far fronte a due pressioni specifiche: dal Progress la domanda di alleggerimento della storica imposizione patrimoniale; dall’interno della sinistra la richiesta di inasprire il boicottaggio di Israele. E quest’ultimo passo si profila ovviamente poco digeribile per un governo che guarda gli Usa sull’Atlantico e che ha in squadra l’ex numero uno della Nato. Tutto questo, soprattutto in settimane in cui la sicurezza europea sembra diventata la priorità delle priorità: anche a Oslo.

È in questo clima che Stoltenberg – ministro delle Finanze reggente – parteciperà al prossimo Ecofin: ufficialmente come “invitato” della presidenza danese di turno dell’Ue (è scandinavo anche il “presidente” stabile dell’Ecofin è il finlandese Tuomas Saarenehimo). Stoltenberg aveva partecipato come ospite all’Ecofin una prima volta già in primavera: quando i polls norvegesi proiettavano un possibile “ribaltone” verso centrodestra a guida Progress. Oggi – con una conferma elettorale incerta del Labour – è più evidente l’avvio di una campagna per l’adesione di Oslo all’Ue: in parallelo a quella recente di Svezia e Finlandia alla Nato e con la stessa prospettiva di serrare i ranghi del riarmo.

Già in campagna elettorale il ministro degli Esteri reggente – il laburista Espen Barth Eide – non aveva fatto mistero che la questione fosse virtualmente in agenda: un punto di vista non respinto nemmeno dai conservatori. Anche a Oslo pare dunque prendere forma la suggestione di un “fronte democratico” di contenimento dell’avanzata di forze politiche neo-trumpiane: ma è una via già battuta senza successo in molti Paesi Ue, Francia in testa.

E se a Bruxelles i tecnocrati vedrebbero certamente con favore l’allargamento a un Paese “resistente”, la Norvegia resta l’esempio lampante di un Paese che per 68 anni ininterrotti ha rifiutato ogni “idea di Europa”; negli ultimi quattro affamandola senza scrupoli. Tuttora.

