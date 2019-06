SPILLO M5S/ Se Minenna (su FT) loda Tsipras obbediente a Juncker

Quando è il Financial Times a riprendere un quotidiano italiano è già una notizia: di norma avviene il contrario. Nella circostanza l’onore è andato al “cugino” Il Sole 24 Ore, ma la traduzione su FT di un intervento di Marcello Minenna – oggi editorialista fisso del quotidiano di Confindustria – è singolare fin dal titolo: sulla prima del Sole si leggeva “Come si spiega la corsa all’acquisto del debito greco”, nel Market Insight del quotidiano della City invece “I mercati del debito stanno prezzando un grosso rischio di Quitaly”.

Sia in italiano che in inglese, di una prolissa analisi sull’andamento di rendimenti e spread sul mercato dei titoli di Stato, contano comunque solo le prime righe (“L’Italia è l’unico Paese dell’area euro a non beneficiare dell’incredibile rally che stanno sperimentato le obbligazioni governative”) e soprattutto le ultime: “Il rally del debito greco non implica nessun miracolo economico in corso, ma ha un razionale finanziario molto solido; se il rallentamento globale dovesse peggiorare, il calo dei tassi sul debito potrebbe consolidarsi. Un rischio di cambio limitato, rendimenti elevati e un nuovo governo collaborativo e conservatore sul piano fiscale sono una garanzia più che convincente per il capitale speculativo orfano dei mercati emergenti”.

Il “razionale” dell’articolo – per usare l’espressione di Minenna – è dunque questo: lo spread italiano resta alto – in modo anomalo ed evitabile secondo l’autore – solo perché il Governo italiano continua a mostrarsi “non collaborativo” con l’Europa come invece si è rivelato negli ultimi anni quello greco guidato da Alexis Tsipras. Ed è un’opinione in sé rispettabile come altre per un “economista”, come Minenna continua a presentarsi e a essere presentato ovunque: sul Sole, su FT, in convegni e dibattiti.

Minenna tuttavia è un “economista” molto particolare. Non lo è certamente per attività universitaria (la sua scheda Wiki specifica che è docente “non accademico” alla Bocconi). È invece un funzionario della Consob, l’autorità italiana di Borsa, di cui è responsabile dell’ufficio analisi quantitative e innovazione finanziaria. È stato, pochi mesi fa, candidato a presiedere la stessa Consob come candidato di M5S, cui si è avvicinato negli ultimi anni come pensatore economico e non solo: è stato per alcuni mesi assessore al Bilancio del Comune di Roma, in uno dei tanti rimpasti della giunta Raggi (ha lasciato solo perché posto di fronte all’aut-aut di mettersi in aspettativa dalla Consob). Nella scalata al vertice all’authority è stato comunque preferito Paolo Savona, inizialmente ministro per gli Affari europei nel governo giallo-verde, gradito soprattutto alla Lega. Savona domani terrà a Milano la sua prima relazione nel nuovo incarico: molto attesa proprio per il prestigio dell’economista, il critico italiano forse più autorevole dell’attuale costruzione dell’euro e il teorico più strutturato di una sua riforma.

E in questa vigilia che Minenna – come di consueto a titolo personale – trova doppia tribuna sul Sole e soprattutto su FT per un’analisi para-tecnica in cui è però difficile non scorgere la polemica politica spicciola (quella che agita sempre di più i partner di governo dopo il voto europeo) e fors’anche un’ennesima ambizione personale: se non riguardo la poltrona di commissario italiano alla Ue, almeno quella vacante di ministro agli Affari europei. Entrambe saranno probabilmente appannaggio della Lega, ma non è affatto escluso il perenne movimentismo di Minenna si muova nei riequilibri in corso all’intero di M5S, spaccato fra ala governativa (Di Maio) e consistenti frange anti-leghiste.

Resta agli atti che un funzionario della Consob (economista di area grillino nel tempo libero) attacca sul quotidiano dei mercati finanziari globali il vicepremier leghista, che sta orientando in chiave di “resistenza” i rapporti fra Roma e con la Ue. E, all’indomani dell’apertura contro l’Italia di una procedura d’infrazione Ue sul debito pubblico, non può passare inosservato il parallelo con la Grecia: che quattro anni fa si proponeva di tener testa all’U,e ma dovette poi capitolare alle due condizioni dettate dall’Europa a trazione tedesca. E non è fuori luogo che Minenna definisca “collaborativo” con la0Ue il governo di Syriza, inizialmente una sorta di M5S ellenico, capace di un melodrammatico referendum sugli accordi con Bruxelles. Però avrebbe fatto bene a notare – su un giornale normalmente affidabile come FT – che dopo quattro anni di “collaborazione” obbediente alla commissione Juncker, l’esecutivo Tsipras è stato duramente sconfitto proprio al recente voto europeo ed è caduto. Un po’ come M5S, mentre la Lega – dopo un anno di maggioranza comune – ha quasi raddoppiato i suoi consensi. Pur non piacendo “né all’Europa né ai mercati”.



