Capita di assistere a scene che fino a poco tempo fa sembravano inimmaginabili, che hanno al loro centro i cani

Caro Direttore,

ma “la vita da cani” la fa il cane o il padrone?

Ti chiederai se le temperature di questi giorni c’entrano qualcosa con questa personale uscita e comprendo benissimo che un quesito di questo genere certamente non rientra fra le domande più esistenziali della vita, però…

Che siano strade cittadine o spiagge e monti cambia ormai poco, l’impegno del padrone (si può ancora dire così?) è talvolta forsennato nell’accudire (giustamente) l’animale acquistato, fra raccolta escrementi, visite veterinarie, istruttori, psicologi, ecc.

Se alcuni anni fa la sorte peggiore in spiaggia era quella di avere come vicine di ombrellone delle insegnanti, oggi non va molto meglio con il piccolo cagnolino a cui non vai troppo simpatico e che non perde l’occasione di farti capire chi governa l’area di ombra.

Anche in paese talvolta succedono cose “strane”.

Davanti alla gelateria, la panchina all’ombra offre un gradito appoggio per gustare il cono, in quella gara di velocità mai terminata fra la calura dello scioglimento e la leccatura del gelato.

Il bambino nel passeggino sta perdendo la gara.

La giovane mamma con il cagnolino appresso sta cercando di porre rimedio alla situazione e in quel mentre, uscendo dalla gelateria si avvicina un’anziana nonna, si ferma e con sguardo vispo si china e chiede: “Ma che bello! Come si chiama?”

In quell’istante il tempo si fermò calamitando gli sguardi sulla scena in attesa della risposta: “Birillo” disse la giovane mamma e l’anziana nonna (vispa) “Proprio carinissimo e bravo!”. Birillo? Ma di cosa stanno parlando, come si fa a chiamare Birillo un bambino? Semplice, è il nome del cane.

Ma come… adesso le vispe nonne rivolgono la loro attenzione prima al cagnolino che al bambino?

Immagino sia capitato anche ad altri in quel “camminachetifabene” senza meta consigliato dal medico, di incrociare lungo la pedonabile i passeggini che diventano splendida occasione per tirare il fiato e scambiare due chiacchiere con la scusa di fare i complimenti al bambino o bambina. Niente di più sbagliato, nella stragrande maggioranza dei casi invece sono cagnolini, alcuni, a onor del vero anche simpatici, ma sempre cagnolini.

Che ci vuoi fare, caro direttore, la mia è quella generazione in cui i cani erano da guardia, stavano nelle loro cucce e non mangiavano croccantini o bocconcini ed era ben chiaro chi fosse il padrone, quella generazione del bianco/nero televisivo che conosceva solo due tipologie di cani: quella di Rin Tin Tin e di Torna a casa Lassie.

Altri tempi si potrebbe dire, sì certo, anche altre urgenze, scopi e significati del vivere.

D’altronde in momenti nei quali tanta realtà virtuale la fa da padrona illudendoci di essere in “rapporto con” esaltando invece quel solipsismo del quotidiano, ben sta almeno quell’esile compagnia concreta e affidata dell’animale.

Nessuno accusa nessuno, non ci sono colpe da addossare ad alcuno, basta però non nascondersi dietro il dito del politicamentecorrettoversioneanimale o del fatto che così va il mondo. Va così il mondo da noi, nell’imbrunire della nostra comunità, meglio facili scorciatoie che impervi sentieri.

Tutti possiamo fare una vita “da cani”, con o senza animali al seguito, basta esaltare quel piccolo “particolare” affettivamente pregnante (animali, figli, carriera, ecc.) sul quale riversiamo l’aspettativa ultima di noi stessi.

Poi magari accade come per “caso” in un giorno inaspettato un incontro di sguardi, occhi umani che ti guardano con una profondità infinita… e allora inizia tutta un’altra storia.

P.S.: Mi perdonino le nonne vispe, le insegnanti, i proprietari di animali, i veterinari, le mamme con cagnolino al seguito, i medici di base…e il Direttore se ha un cagnolino, non era mia intenzione offendere nessuno.

— — — —

