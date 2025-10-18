In un intervento squisitamente semipresidezialistico, Mattarella ha criticato i bassi salari e i premi ai dirigenti. Un gioco dei ruoli?

La denuncia di Sergio Mattarella sui divari fra le retribuzioni dei top manager e quelle dei loro dipendenti si presta a diverse letture. Alcune delle quali l’interessato probabilmente non condividerebbe.

Il Presidente della Repubblica è intervenuto su un tema di attualità economica nel giorno in cui la premier Giorgia Meloni ha presentato il progetto di manovra 2026: il più importante atto annuale di politica economica del governo.

È un po’ difficile non vedere un ennesimo episodio dialettico all’interno del semipresidenzialismo ibrido che regge da almeno un ventennio la Seconda Repubblica. E questo in uno scenario in cui la maggioranza di destra-centro appare – a differenza dell’opposizione – solida anche sullo sfondo di un’evoluzione geopolitica sempre più aggressiva e determinante.

Mattarella ha evocato un’emergenza salari con parole che – pur con accenti propri per la figura del Capo dello Stato – avrebbero tranquillamente potuto essere pronunciate da un leader sindacale. La singolarità del caso è però che il maggior leader sindacale del Paese – il segretario della Cgil, Maurizio Landini – è in queste settimane all’attacco su un fronte completamente diverso: l’escalation della protesta antagonista contro Israele per la causa palestinese.

Ma lo stesso vale per Elly Schlein, segretaria del Pd, oggi maggior partito d’opposizione, da cui proviene lo stesso Mattarella. Il quale non è affatto escluso abbia voluto richiamare i “suoi” leader sul terreno reale del confronto politico interno.

Dopo aver dichiarato in nome della causa palestinese uno sciopero generale selvaggio (dichiarato illegittimo dal Garante), Landini si propone ora di tenere la tensione di piazza con altre giornate di protesta fine a se stessa, anche se nell’evidente prospettiva politica delle regionali del 23 novembre in Veneto, Puglia e Campania.

La molla resta quella “flotillera” anti-Israele, rimodulata però nella contestazione della politica finanziaria del governo: al quale la Cgil chiederebbe adesso una maxi-patrimoniale più ideologica che redistributiva. Né Landini né Schlein stanno comunque sollevando la questione salariale posta ieri da Mattarella: che è parso guardare al confronto fra le parti sociali, in particolare al ruolo dei grandi gruppi (quelli guidati dai capi-azienda multi-milionari, nel settore privato come in quello pubblico).

È pur vero che le piazze pro-Pal oggi cavalcate da Cgil e Pd sono state nei fatti incoraggiate nella loro ispirazione – certamente mai nei loro eccessi violenti – dallo stesso Quirinale: fin dal febbraio 2024, in occasione degli incidenti antisionisti di Pisa contrastati dalle forze dell’ordine. La “via palestinese” a un’opposizione debole e spesso smarrita è stata in fondo originariamente indicata da Mattarella.

Quando nel merito il Presidente lamenta la forte svalutazione del potere d’acquisto e dei risparmi delle famiglie, sembra dimenticare l’effetto recente dell’inflazione da guerra, quella imposta anche agli italiani dalla scelta europea e Nato di sostenere l’Ucraina nella sua resistenza alla Russia. Una scelta maturata a Roma da parte del governo Draghi e poi mantenuta finora dal governo Meloni.

Un orientamento che il Quirinale non ha mai messo in discussione, a differenza invece di vari settori della sinistra (nel Pd, in M5s, in Avs). Questi non hanno mai sposato la linea dura anti-russa del governo, fedele alla Ue e all’alleanza atlantica.

Oggi quella linea della sinistra è anche più apertamente contraria alle politiche di riarmo, che anche il governo italiano ha iniziato a concretizzare nella manovra 2026. Resta il fatto che finora la Cgil – un tempo “cinghia di trasmissione” del Pci – finora non ha mai convocato uno sciopero generale al grido di “niente droni, stipendi più alti e più medici di base”.

In una prospettiva temporale più profonda il gap salariale a tre cifre percentuali fra il Ceo e il dipendente meno pagato si è aperto nell’arco di un trentennio abbondante, quello della globalizzazione finanziaria e dell’integrazione europea.

In Italia la turbofinanza generatrice di diseguaglianze si è radicata con le grandi privatizzazioni degli anni 90, quelle delle banche e delle assicurazioni, a loro volta protagoniste di ondate di fusioni e acquisizioni; quelle di Telecom (oggetto della “madre di tutte le Opa”) e di Autostrade; quelle di Eni ed Enel e di importanti utilities municipali. È una stagione di cui Mattarella è stato protagonista, a fianco stretto di figure come Romano Prodi, Carlo Azeglio Ciampi o Mario Draghi.

Il presidente oggi in carica (da dieci anni) è stato poi super-protagonista di un’altra importante fase della storia repubblicana recente: quella che va dalla cesura del 2011 (con il governo tecnico di Mario Monti) all’affermazione del destra-centro al voto 2022, a volo sulla legislatura del centrosinistra (Letta–Renzi–Gentiloni), la parentesi del governo Lega-M5s, il ribaltone del 2019 e infine un altro “governo del Presidente” guidato da Mario Draghi.

La crisi delle retribuzioni in Italia – secondo gli economisti – è l’altra faccia della stagnazione della produttività, che ha afflitto l’Italia dal debutto dell’euro. Attribuirne la responsabilità al governo Meloni nel 2025 – agitando un argomentazione para-populistica come le iper-retribuzioni dei Ceo – appare riduttivo ai limiti della manipolazione.

Soprattutto quando il presidente “semipresidenzialista” francese allenta a sorpresa il rigore sui conti previdenziali – per “comprare” i voti parlamentari dei socialisti – invece che adottare per il suo Paese l’austerity che la Parigi europeista ha imposto a suo tempo all’Italia. Alle sue pensioni non meno che ai suoi stipendi.

