SPILLO/ Mentana-Gruber, la lite specchio di una tv che vive di rissosi talk

Era tanto tempo che il vostro vecchio Yoda non si sintonizzava sulle italiche tv, occupato com’era a seguire altri media più vivaci e interessanti. Per non annoiarsi troppo con le solite minestre riscaldate, una volta diretta l’antenna verso la Terra, ha scelto di vedere “Striscia la notizia”, che rimane il programma di informazione più digeribile. Così ha potuto vedere che Enrico Mentana, premiato per la sua lite con Lilli Gruber, a differenza di tutti gli altri destinatari del Tapiro d’oro ha rifiutato di accettarlo, anche perché un pannolino intorno al sederino del pupazzo alludeva al commento di Lilli, che aveva accusato Enrico di “incontinenza” per averle passato la linea alle 20:46.

Re Enrico ha fatto davvero una pessima figura, indegna dello status che si autoriconosce, sostenendo che lui può dimostrare di non essere incontinente visto che riesce a gestire 20 ore di maratone elettorali ininterrotte… Della serie “lei non sa chi sono io”. Staffelli non ha avuto la presenza di spirito di ricordare a nonno Mentana che alla 7 ci sono spesso assai lunghi intervalli pubblicitari… Ma pazienza.

A Yoda è parsa una modesta bega da cortile, visto che i panni sporchi si dovrebbero lavare in casa, senza rendere partecipi i telespettatori di dissapori o sgarbi aziendali. Ma tant’è, i due si sentono dei semidei, che però la direzione della 7 ha subito messo al loro posto con un richiamo alla deontologia, uno sberlotto generico – ma sempre uno sberlotto – subito accettato da entrambi per evitare di finire nuovamente sbertucciati da Striscia, Dagospia, e dai social.

Ma per Mentana non è finita: anche la sua compagna Francesca Fagnani è stata messa sotto accusa per aver sfoggiato dei gioielli a titolo promozionale, dato che su Vanity Fair ha rivelato con grande enfasi il nome del fashion designer. La faccenda è assai più grave, in quanto ai giornalisti è vietato fare pubblicità o promozioni. Non si capisce se la Fagnani ci è o ci fa, dato che il suo comunicato di spiegazioni non è plausibile, se confrontato con le sue dichiarazioni a Vanity Fair.

Queste sembrano essere le uniche novità di una serie di tg, programmi e talk show sempre irrimediabilmente uguali a sé stessi, in cui si mettono gli ospiti appositamente uno contro l’altro per creare una finta rissa, o si annuncia come si trattasse di una novità esclusiva: “Questa sera abbiamo Pier Luigi Bersani ed Elsa Fornero”.

Cose da non credere.

