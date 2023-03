SPILLO NAPOLI/ Albergo dei Poveri, la ricerca dell’equilibrio tra cultura e impresa

La notizia dell’accordo per la riqualificazione e il rilancio dell’Albergo dei Poveri a Napoli – il più grande edificio d’Europa con una facciata lunga 400 metri, cento in più della Reggia di Caserta per intenderci – è da accogliere con grande interesse non tanto per la novità dell’annuncio (sarà il centesimo sbandierato dalla politica), ma per la qualità di chi lo ha fatto: il ministro della Cultura Gennaro Sangiuliano e il Sindaco Gaetano Manfredi.

GIULIA LOGOZZO, CHI È L'AMICA DI NIKITA PELIZON/ Annuncio al GF Vip: "Tua sorella è incinta!"

Nonostante appartengano a schieramenti diversi – di centrodestra il primo, di centrosinistra il secondo – si tratta di persone serie che sanno ben distinguere la propaganda dalla gestione e che se si sono accordate per investire finalmente i 100 milioni già stanziati e mai utilizzati sapranno anche dare seguito alle promesse. Almeno questo è il giudizio che si ricava dalle reazioni in città, tese a dar credito all’iniziativa abbandonando lo scetticismo classico.

1923/ La serie con un nuovo approccio alla conquista del West che piace agli Usa

Dunque, l’opera immensa di Ferdinando Fuga – chiamato a realizzare il progetto da Carlo III di Borbone nel 1749 – tornerà a vivere restituendo una funzione a ciascuna delle quasi cinquecento stanze che la compongono. Con senso pratico, piuttosto che prevedere una sola e forse impossibile missione, gli oltre 100mila metri quadrati dell’immobile saranno destinati a istituzioni diverse: università, biblioteche, musei.

L’unione di queste energie sarà la forza trainante dell’idea che per svilupparsi avrà anche bisogno di capitali privati e quindi di destinazioni capaci non solo di occupare spazio, ma di produrre reddito. Qui si dovrà lavorare molto alla ricerca di un equilibrio soddisfacente tra le ragioni della Cultura e quelle dell’Impresa. Da una parte la ricerca della più ampia partecipazione possibile, dall’altra l’esigenza del profitto per garantire la sostenibilità economica.

LDA: reunion in TV con Gigi D'Alessio/ Clementino: "Non sembrano padre e figlio"

Qui si potrà valutare il grado di maturazione degli imprenditori napoletani, in prima battuta gli industriali, che saranno chiamati a contribuire al compimento della grande incompiuta. Come accade per il Duomo di Milano, ci vorrebbe un consesso di uomini e donne di buona volontà e portafoglio largo per garantire che gli sforzi non vadano perduti e che, anzi, tutto sia condotto e portato a termine a regola d’arte. Nei minimi dettagli.

Potrà essere questa una prova della ritrovata vocazione dell’antica capitale a saper fondere fantasia e concretezza per potersi legittimamente considerare e chiamare creativa generando ricadute positive sull’intera popolazione. È il mito del buon governo che si rinnova con tutta la suggestione emotiva che si porta dietro: nulla saprà condizionare i comportamenti più del buon esempio. Il successo produce altro successo.

Anche e forse soprattutto per questo il patto siglato in questi giorni a favore di telecamere e macchine fotografiche assume una particolare importanza. I tempi di esecuzione non potranno dilatarsi a dismisura per incapacità o capriccio del caso. E non tanto perché pressati dalle scadenze del Pnrr (comunque indifferibili), quanto piuttosto per mostrare che davvero si è capito che occorre cambiare passo quando in gioco c’è il benessere della collettività.

Il fermento culturale che da sempre caratterizza la città – in musica, letteratura, arte cinematografica, teatro, pittura e scultura – non ha mai trovato una cornice che ne potesse esaltare la qualità e la quantità. Proprio in queste settimane dell’argomento si sta occupando il blog Nagorà che s’interroga sulle strutture e gli strumenti di cui possono disporre oggi a Napoli gli artisti di ogni genere per veder meglio organizzata e valorizzata la propria offerta.

— — — —

Abbiamo bisogno del tuo contributo per continuare a fornirti una informazione di qualità e indipendente.

SOSTIENICI. DONA ORA CLICCANDO QUI











© RIPRODUZIONE RISERVATA