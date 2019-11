SPILLO/ Ora Israele tenta la strada del “mezzo ribaltone”

Più di un aspetto dell’inedita crisi politica israeliana suscita curiosità, osservato dall’Italia: dove fra l’altro attorno alla senatrice a vita Liliana Segre – testimone sopravvissuta alla Shoah – hanno preso forma uno specifico attivismo politico durante l’ultima crisi di governo e quindi la promozione di una commissione parlamentare straordinaria per il contrasto dei fenomeni di intolleranza, razzismo, antisemitismo e istigazione all’odio e alla violenza.

L’iniziativa della senatrice – che secondo Repubblica avrebbe ricevuto fino a 200 messaggi hate al giorno – ha subito registrato solidarietà aperta da parte del presidente della Repubblica d’Isreale, Reuven Rivlin. Il quale, peraltro, non risulta aver commentato – ad esempio – che in questi giorni un ministro israeliano in carica (David Amsalem alle Comunicazioni) abbia augurato “di essere rinchiuso in prigione” all’avvocato dello Stato, Liat Ben Ari. Quest’ultimo è un pubblico ufficiale impegnato nell’inchiesta giudiziaria sfociata nell’incriminazione del premier Bibi Netanyahu per corruzione, frode e abuso di potere durante un’impasse politica ad oggi senza sbocchi

“E’ in corso un colpo di stato dei giudici appoggiato dai giornali di sinistra”, ha commentato dal canto suo il premier ad interim, alla guida di Israele da un decennio: indebolito ma tutt’altro che messo fuori causa da due round elettorali negli ultimi sei mesi. Il vero sconfitto, a settembre, è parso anzi il generale Benny Gantz, che aveva tentato il rilancio del format più classico della democrazia israeliana: il capo di stato maggiore che trasloca all vertice dell’esecutivo sostenuto da una maggioranza laico-progressista, come punto di equilibrio fra tutte le dinamiche (interne ed esterne, strategiche, economico-industriali e sociali) riassumibili nel postulato-imperativo “sicurezza per lo Stato di Israele”.

Il profilo consolidato del generale-premier ha ospitato figure quasi leggendarie come Yitzhak Rabin premio Nobel per la Pace, infine assassinato da un estremista religioso. Più tardi ha guidato il Paese anche Ariel Sharon, in precedenza discusso comandante dei raid militari nei campi palestinesi del sud Libano. Ma è una stagione che proprio l’era Netanyahu sembra aver mandato in pezzi forse definitivamente: tanto che non si può escludere che alcuni attivismi della vasta comunità israelita internazionale riflettano in realtà allarmi crescente per il presente e il futuro del sionismo, cioè dell’ebraismo in forma di Stato nazionale.

E’ stata comunque la “ri-popolazione” israeliana alimentata dai flussi migratori – anzitutto di ebrei ortodossi dall’Est Europa – a radicalizzare gli assetti sociopolitici in direzione del nazionalismo a sfondo religioso. Israele ne è uscito trasformato nella sua struttura interna (spostando fra l’altro il peso elettorale verso i coloni rispetto ai professional della finanza e dell’hi-tech) ridisegnato nel suo profilo esterno: in una nuova rete di relazioni che spazia a tutto campo fra Russia e Cina laddove – presso la grande comunità-madre statunitense – hanno assunto più peso i legami con i repubblicani (trumpiani) rispetto al tradizionale radicamento nell’intellighenzia liberal, saldamente democrat.

All’indomani dei due ultimi voti la Knesset mantiene in ogni caso un volto definito: la maggioranza numerica fa capo al Likud egemonizzato da Netanyahu e a quattro formazioni della destra religiosa. “Blu e Bianco” di Gantz ha poco più di un quarto dei seggi. Due partiti di sinistra sono fermi a meno di un decimo, mentre si e nettamente rafforzato oltre il 10% il partito degli arabo-israeliani.

Questi ultimi hanno serrato i ranghi dopo la svolta costituzionale del 2018: che ha dichiarato Israele lo “Stato del popolo ebraico” e aperto la strada a tendenziali sviluppi etnico-sovranisti (alla lingua araba è già stata attribuito uno status differenziato rispetto all’ebraico). Sono normative di tendenziale “sicurezza etnica interna” che gli arabo-israeliani continuano a non riconoscere, considerandole fra l’altro, fonte di nuove tensioni interne al centro di uno scacchiere già in fiamme. Attorno ad Israele – che ha già dichiarato unilateralmente Gerusalemme capitale ed è in confrontation con l’Iran – crescono infatti anche le pressioni esterne dopo che Netanyahu ha appena strappato agli Usa di Trump la legalizzazione degli insediamenti dei coloni nei territori palestinesi. Intanto, perfino un quotidiano come l’italiano Repubblica non distingue più nettamente fra il governo di Gerusalemme e gli estremisti di Hamas nell’attribuzione delle responsabilità della durezza delle condizioni dei palestinesi della Striscia di Gaza. Di fronte a questa situazione la democrazia israeliana e – attorno – la società ebraica internazionale si scoprono in panne.

Un terzo voto viene ancora dato per molto probabile: anche se un punto d’osservazione come l’Economist è pessimista sugli esiti di una nuova campagna elettorale “tossica” nei linguaggi. Sul tavolo – fino all’11 dicembre – resta l’opzione di un governo di larga coalizione nazionale fra Likud, Blu e Bianco Avigdor Lieberman, il leader più forte nella destra nazionalista e religiosa. Sarebbe un “mezzo ribaltone” che alcuni leader del Likud hanno preso a considerare solo dopo lo strappo giudiziario a orologeria su Netanyahu e con motivazioni di esclusiva tattica politica, interna ed esterna al partito. “E’ chiaro che con Netanyahu il Likud non vincerebbe né un terzo, né un quarto, né un quinto voto”, ha detto l’ex ministro degli Interni Gideon Saar, candidandosi a possibili primarie del partito. Pur di rientrare nella stanza dei bottoni (ma non da vincente) anche Gantz continua intanto a ventilare una rotazione della premiership. Mentre la permanenza a bordo di Lieberman – a lungo alleato di ferro di “Re Bibi” – avrebbe un prezzo predefinito: l’esclusione della Joint List arabo-israeliana da ogni forma di partecipazione alla nuova maggioranza e l’intangibilità della nuova basic law sovranista.

Ps: con oggettiva coincidenza di tempi, Michael Bloomberg ha ufficializzato domenica la sua decisione di correre nella campagna elettorale per le presidenziali Usa 2020. Lo ha fatto mentre sta raggiungendo il massimo la pressione politico-mediatica per l’impeachement del presidente Trump. Bloomberg, figlio di immigrati ebrei russi, è stato dapprima banchiere d’affari a Wall Street, ai vertici della Salomon Brothers. Ha quindi fondato un gruppo che porta il suo nome e che è oggi leader globale dell’informazione finanziaria digitale con un terzo del mercato, avendo largamente superato Reuters. E’ stato sindaco di New York, eletto nelle file repubblicane, ma ultimando poi il mandato da indipendente. Ora ha deciso di forzare il campo democratico per sfidare Trump nel “cortile di casa” newyorchese di entrambi (partiva dalla Grande Mela anche Hillary Clinton nel 2016 ed è del Bronx Alexandra Ocasio-Cortez, la stella nascente dei nuovi democrat radical-socialisti, laici e multietnici). Quella fra Bloomberg e Trump – per ora a distanza nelle rispettive primarie – si preannuncia d’altronde una sfida classica: fra due old white billionaires della costa est. Uno israelita, l’altro padre di una figlia (Ivanka-Yael, sua consigliere speciale alla Casa Bianca) convertitasi all’ebraismo al matrimonio con Jared Kushner: finanziere e immobiliarista newyorchese, figlio di immigrati ebrei russi, editore del New York Observer, senior advisor del suocero-presidente..



