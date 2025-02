Il giorno dopo la consueta telefonata di Papa Francesco alla parrocchia di Gaza (nella diocesi del cardinale Pierbattista Pizzaballa), duecento “ebree ed ebrei italiani” hanno chiesto e ottenuto spazio su Repubblica e Manifesto per un appello pubblico: “No alla pulizia etnica” dei palestinesi “proposta da Trump”. Un appello “all’Italia perché non sia complice delle violenze israeliane a Gaza e in Cisgiordania”.

Sondaggi politici 2025/ Centrodestra 49%, campo largo -1% ma è rebus coalizione. Per 70% è crisi sinistra UE

Fra i firmatari sono visibili, fra tutti, opinion makers come lo scrittore Roberto Saviano, i giornalisti Gad Lerner (autore del recente Gaza) e Federico Fubini, la filosofa Donatella di Cesare oltre ad Anna Foa, storica della Sapienza e autrice di Il suicidio di Israele.

Non passano ovviamente inosservati neppure gli assenti a un’iniziativa che ha come destinataria ufficiale la premier Giorgia Meloni ma come bersaglio sostanziale il governo israeliano, fra l’altro nel mirino della Corte penale internazionale per sospetti crimini di guerra a Gaza. A Palazzo Chigi si sono avvicendati nel frattempo come ospiti la presidente dell’Unione delle comunità ebraiche italiane (Ucei), Noemi Di Segni, in occasione della Giornata della Memoria; e – una settimana fa – lo stesso presidente della repubblica di Israele Isaac Herzog.

SPILLO/ Pro o contro gli Usa, pace o guerra: perché Schlein non dice “da che parte sta”?

Fra quanti – evidentemente – non sono stati interpellati o non hanno voluto aderire alla protesta contro il piano Trump-Netanyahu per Gaza vi sono opinionisti italiani israeliti come lo stesso ex direttore di Repubblica, Maurizio Molinari, l’ex direttore del Corriere della Sera, Paolo Mieli e il fondatore del Foglio Giuliano Ferrara.

Pochi giorni fa il presidente della Repubblica Sergio Mattarella ha nuovamente rilanciato la legittimità di uno Stato palestinese a fianco di quello ebraico, ma sul manifesto degli ebrei italiani contrari alla deportazione dei palestinesi dai Territori assegnati loro dall’Onu fin dal 1967 non c’era la firma della senatrice a vita Liliana Segre, l’unica nominata da Mattarella. La senatrice, reduce da Auschwitz, ha invece partecipato l’altra sera a una commemorazione voluta dalla comunità ebraica milanese per i due bimbi israeliani uccisi a Gaza mentre erano ostaggi di Hamas dopo il 7 Ottobre. Alcune settimane fa Segre è intervenuta per contestare chi accusa Israele di aver commesso atti di “genocidio” paragonabili alla Shoah.

Sondaggi politici 2025/ FdI allunga verso 30%, Pd 22% doppia FI-M5s: fiducia leader, Schlein a -16% da Meloni

— — — —

Abbiamo bisogno del tuo contributo per continuare a fornirti una informazione di qualità e indipendente.

SOSTIENICI. DONA ORA CLICCANDO QUI