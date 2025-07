Ieri la Procura di Palermo ha impugnato l’assoluzione di Salvini in Cassazione. Un'iniziativa politica non estranea a quanto sta accadendo a Milano

Ricorrendo contro l’assoluzione in primo grado del vicepremier Matteo Salvini sul caso Open Arms, la Procura di Palermo è parsa reagire in tempo reale alla Procura di Milano, che ha indagato il sindaco Beppe Sala per presunti illeciti nella gestione urbanistica.

La mossa dei magistrati siciliani è maturata – a oggettiva orologeria – nel pieno delle reazioni politico-mediatiche all’iniziativa milanese. Si presta a essere letta, a prima vista, come appoggio alla piena legittimità, per il potere giudiziario, di mettere sotto accusa il potere politico quando nei suoi comportamenti si ravvisino ipotesi di reato. Questo avviene comunque mentre è in corso in Parlamento lo scontro finale sulla riforma della giustizia, voluta dal governo di destra-centro. Tanto più quando sul caso Sala è parso prender forma un asse garantista, non scontato, fra la premier Giorgia Meloni è un Pd tacitamente solidale con il sindaco. A sua volta critico, a caldo, verso la Procura.

In un quadro complesso, non facile alla lettura univoca, a Milano è finito sotto i fari della Procura l’esponente del centro-sinistra forse “più alto in grado” per incarico istituzionale dopo il presidente della Repubblica, Sergio Mattarella. Palermo invece insiste contro il vicepremier della Lega, che per la sinistra politico-giudiziaria incarna la destra-centro forse ancora più di Giorgia Meloni.

A Milano – trent’anni dopo Mani Pulite – è stata formalizzata un’inchiesta classica per presunzioni di rapporti anomali fra politica e affari. È salita di grado un’attenzione giudiziaria già materializzata in precedenti passi della Procura sullo stesso terreno, in uno “strepito” mediatico reso già molto forte dall’ipotesi di normativa speciale “salva-Milano”.

A Palermo invece la Procura ha re-impugnato discrezionalmente – per certi versi a freddo – un fascicolo inquisitorio cui il tribunale ha già dato una prima risposta: negativa, a favore di Salvini.

I giudici di merito hanno respinto dei Pm che si erano mossi apertamente sul filo dei conflitti costituzionali fra governo e magistratura, attorno a un dossier dai connotati squisitamente politici come la gestione dei flussi migratori.

In concreto: secondo il tribunale, a bordo di Open Arms la Procura siciliana avrebbe preso il largo in modo azzardato nelle acque già rese tempestose nel canale di Sicilia dall’assalto della “Capitana Rackete” a Lampedusa, non perseguito dai procuratori locali e prodromo, invece, al ribaltone anti-Lega del 2019.

Sullo sfondo, pochi giorni fa, la prima presidente della Cassazione, Margherita Cassano, a un evento politico del centrosinistra ha voluto riaffermare posizioni contrarie nel merito alle politiche del governo sul fronte migratorio.

Alle Procure di Milano e Palermo non manca tuttavia un importante punto di contatto recente: entrambe hanno oggi a capo magistrati selezionati nella complicata risoluzione del “caso Palamara”. Quel terremoto – poi in parte soffocato – ha portato alla luce le discutibili pratiche correntizie e corporative nelle designazioni “in autogoverno” nel Csm, pur presieduto dal Capo dello Stato. L’esito è stato l’approdo a Milano di Marcello Viola e a Roma di Marcello Lo Voi. Quest’ultimo ha poi lasciato la guida della procura palermitana a Maurizio De Lucia. Tre passaggi forti.

A Roma Lo Voi è giunto per calmare le acque nell’epicentro del “caso Palamara”, esploso sulla successione di Giuseppe Pignatone, cui inizialmente era stato destinato dal Csm il vice Michele Prestipino, nomina infine annullata in sede amministrativa. I candidati ricorrenti per la maggiore procura italiana erano Lo Voi e Viola, entrambi poi recuperati.

Entrambi appartenenti alla corrente moderata di Magistratura Indipendente. Entrambi successori di procuratori-capi (Pignatone e Francesco Greco) che invece facevano riferimento ad Area, la storica corrente di sinistra dell’Associazione nazionale magistrati (Anm). Un ridimensionamento evidente, solo in parte compensato dall’ascesa di De Lucia nella Procura forse più problematica d’Italia sull’avamposto antimafia.

È su questo orizzonte che la Procura di Milano – storico bastione di magistratura militante dal pool di Mani Pulite a Edmondo Bruti Liberati –, si ritrova oggi a puntare il dito contro l’esponente più rappresentativo della classe dirigente espressa dalla “sinistra liberale”, in una metropoli emblematica per la demolizione della “prima repubblica” e per la successiva “resistenza” all’avvento di Silvio Berlusconi.

Ma è sul medesimo sfondo che la Procura di Palermo si espone senza timore al rischio di essere additata come tuttora fedele al verbo politico di un suo ex Pm – Antonio Ingroia – secondo cui compito ultimo della magistratura è “correggere gli errori della democrazia”, soprattutto a contrasto delle forze di destra-centro.

È una situazione che certamente non sembra agevolare il lavoro quotidiano di mediazione e garanzia costituzionale svolto da Mattarella al vertice dello Stato. Questo, soprattutto, mentre proprio la Procura di Palermo si accinge a condurre nuove indagini sull’assassinio del fratello del Capo dello Stato, Piersanti Mattarella, ucciso nel 1980 dalla mafia.

Per l’omicidio sono già stati condannati da decenni come mandanti boss mafiosi del calibro di Salvatore Riina e Bernardo Provenzano. Gli esecutori materiali sarebbero stati infine individuati nei killer mafiosi Nino Madonia e Giuseppe Lucchese. Ma dopo più di 45 anni resiste una pista politica che condurrebbe alla destra eversiva, con l’intermediazione di esponenti degli apparati d’intelligence.

L’attività della Procura di Palermo sulla cosiddetta “trattativa Stato-mafia” ha coinvolto a suo tempo il predecessore di Mattarella al Quirinale, Giorgio Napolitano. Accelerandone la decisione di dimettersi dopo due anni soltanto nel corso del secondo mandato.

