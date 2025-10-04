A Brescia anche oggi code chilometriche come strascichi di quanto avvenuto ieri, lo sciopero pro Pal che ha paralizzato l'Italia

Caro direttore,

mi trovo alla stazione di Brescia e le code sono chilometriche. La linea ferroviaria fra Brescia e Verona è interrotta da stamattina fino a lunedì mattina per lavori pianificati e annunciati da tempo. Sono stati programmati anche bus sostitutivi fino a Verona: chiaramente insufficienti.

Sono però evidenti (anche dalle parole di chi è vicino a me) le ricadute del caos provocato ieri dallo sciopero politico selvaggio indetto dalla Cgil, in corsa su quello preannunciato dai sindacati di base. Su questo chiedo ospitalità per una testimonianza personale “live”. Solo fatti: nessun giudizio. Salvo che avrei certamente avuto rispetto totale – e solidarietà di principio – per uno sciopero rivendicativo degli addetti al trasporto pubblico, naturalmente con adeguato preavviso e, sperabilmente, non il solito venerdì.

Risiedo oggi nel Veneto, ma il mio dentista è sempre a Milano. Ieri avevo fissato un appuntamento non di routine per la tarda mattinata. In situazione di normalità (era pressoché tale fino a giovedì mattina) avrei potuto raggiungere il mio dentista e ritornare a casa in giornata (in treno, come suggeriscono una buona attenzione ambientalista oltre che – di questi tempi – considerazioni di costo, tempi controllati e sicurezza autostradale).

Invece – per non disdire all’ultimo e rinviare di molto un appuntamento medico importante – ho dovuto raggiungere Milano giovedì sera e ieri mattina sono stato costretto a mettermi per strada molto presto: per l’intera giornata è stato incerto se in città i mezzi pubblici avrebbero garantito il servizio. Al ritorno – in centro città – ho attraversato aree di tensione fra manifestanti e forze dell’ordine.

Ripartito stamattina da Milano, mentre scrivo mi trovo già da un’ora in coda qui a Brescia. Un poliziotto vicino non prevede che possa salire su un bus sostitutivo prima di un paio d’ore. Poi, a Verona, vedrò quali coincidenze mi potranno riportare dove abito in Veneto. Credo non prima di sera.

Avrò molto tempo per calcolare il costo complessivo del mio appuntamento per curarmi (presso la sanità privata lontano da casa: e questo sarebbe un altro discorso, ma mi attenderei lo facesse per primo il segretario generale della Cgil).

Nel frattempo, buon sabato a tutti i lettori de IlSussidiario.net.

Lettera firmata (a.q.)