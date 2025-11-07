Mamdani è a modo suo un campione delle élites dem. A modo suo: infatti in Italia c’è qualcuno (di quella parte) che arriccia il naso. Ecco perché

Zohran Mamdani ha tutto per piacere alle élites progressiste occidentali, di cui è figlio legittimo e iconico. È un trentenne con un look da attore, la madre è una cineasta da Oscar, il padre è politologo harvardiano in cattedra alla Columbia, santuario del Politically Correct. È nato in Africa da genitori indiani e il suo credo è islamico (nei cui riti ha sposato una figlia di siriani, oggi fumettista d’avanguardia nella Grande Mela). Più globalizzato e inclusivo di così un primo cittadino della città tuttora identificata come crocevia del pianeta era difficile perfino da inventare a tavolino.

Mamdani è stato capace non solo di inventarsi da zero candidato “mayor” di New York, ma poi di diventarlo per davvero – democraticamente – in meno di un anno: richiamando al voto un’affluenza record, stracciando tutta la concorrenza fra i dem (e correva una “vacca sacra” come Andrew Cuomo, tre volte governatore dello Stato), spingendo al ritiro il sindaco uscente (un ex poliziotto afro) e ridicolizzando il candidato repubblicano.

Soprattutto: vibrando un ceffone sonoro al presidente newyorkese Donald Trump, che l’ha presa malissimo nel primo anniversario della sua rielezione alla Casa Bianca.

Nella metropoli di Wall Street c’è riuscito con un programma esplicitamente “socialista”: tutto votato agli abitanti che faticano sempre più a trovar casa, a far la spesa al supermercato, a spostarsi coi mezzi pubblici in un’area in cui convive una popolazione come quella del Belgio. Un programma cui gli elettori newyorkesi hanno tributato la maggioranza assoluta del 51 per cento.

Bene, sui media “progressisti & occidentali” è stato quasi impossibile trovare un solo commento convintamente favorevole alla stra-vittoria di Mamdani. Il potentissimo Times della sua città – di storica fede dem e irriducibile oppositore di Trump – si è complimentato, ma ha mantenuto le riserve della lunga vigilia sull’atteggiamento nettamente critico verso Israele e (soprattutto) sulle prospettive di una fiscalità municipale appesantita per gli alti redditi/patrimoni, oltre alla pressione prevedibile sulla rendita immobiliare.

All’estremo opposto – nella periferia italiana dell’Occidente – è stato simbolico, sul maggior quotidiano progressista nazionale, l’uno-due di un commentatore di casa a New York (in passato anche docente alla Columbia). A caldissimo si è detto “cauto e scettico”, in dichiarata sintonia con l’“establishment dem”. Ventiquattr’ore dopo ha vistosamente corretto il tiro, parlando dell’ascesa di Mamdani come di una “premessa per la riscossa”. Ma scorrendo prime pagine e website è palese che l’irrompere di una figura agli antipodi di Maurizio Landini sta disturbando anche la sezione italiana dell’establishment progressista occidentale.

Forse è perché a Mamdani è riuscito di vincere – alla grande – nella città di Trump, quando il suo partito era allo sbando e nessuno scommetteva un dollaro su di lui. Forse perché ha fatto politica per andare al governo: non per restare all’opposizione, antagonista e ideologica.

Forse perché è andato per le vie della sua città ad ascoltare, annusare e toccare (e a mettere sui social quello che ascoltava, annusava e toccava, non slogan elettorali).

Forse perché non gli è mai venuto in mente di scatenare i suoi volontari (migliaia) contro le vetrine delle Quinta Strada il sabato pomeriggio.

Forse perché ha vinto facendo campagna su quello che interessava agli elettori, non alle élites progressiste occidentali. Che forse ora non hanno torto a preoccuparsi.

P.S.: Quarantott’ore dopo la vittoria di Mamdani, Nancy Pelosi ha annunciato il suo ritiro dalla politica (anche se sotto forma di non ricandidatura nel 2027 come deputata dem per la California a Washington, dopo 40 anni filati nel seggio). Fra due anni l’ex Speaker del Congresso avrà 87 anni. È stata decisiva, nel 2024, nella decisione degli optimates dem di togliere al presidente in carica – l’81enne Joe Biden – la ricandidatura per la Casa Bianca, già decretata dalle primarie del partito.

Ma è stato troppo tardi. E Pelosi, Barack Obama e i coniugi Clinton non hanno avuto il coraggio – o forse la possibilità – di candidare una figura come Mamdani. Che non potrà mai concorrere alla presidenza: ma sarebbe stato come minimo divertente da osservare in duello frontale con Trump. Comunque mai dire mai: Trump non ha abbandonato l’idea di candidarsi per un terzo mandato (il secondo non è stato consecutivo). Chissà se per il 34enne sindaco di New York – non nativo statunitense – potrà schiudersi in un futuro utile una riforma della Costituzione.

