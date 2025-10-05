L'assalto alla sede di Leonardo a Torino da parte dei manifestanti venerdì ha anche risvolti politici non trascurabili

L’assalto alla sede di Leonardo a Torino è stato un atto criminale, che in alcun modo sembra poter essere ricondotto a un ambito accettabile di protesta democratica come tentò di fare il presidente della Repubblica Sergio Mattarella nel febbraio 2024, difendendo i cortei anti-israeliani di Pisa alla vigilia di un voto regionale. Mezzo secolo fa le grandi aziende e i loro dirigenti e quadri sono stati fin dapprincipio – a Torino – obiettivi privilegiati delle Brigate rosse.

Leonardo è un’azienda controllata dallo Stato italiano ed è da sempre strategica per la sicurezza del Paese, oltre che per quella della Nato e dell’Ue; a maggior ragione in questo passaggio storico di estrema complessità. Un attacco come quello dell’altro ieri è molto più grave di un blocco ferroviario o autostradale: è paragonabile a uno degli inquietanti sorvoli di droni che stanno sollecitando la vulnerabilità di numerosi sistemi-Paese europei. Fra i giovani antagonisti in azione a Torino – e forse non solo – avrebbero potuto celarsi agenti di Paesi ostili (e la vicenda non sembra poter essere sottovalutabile dal Quirinale, cui fa capo anche il comando supremo delle forze armate nazionali).

Il caso presenta tuttavia un aspetto più squisitamente politico, laddove porta allo scoperto il nervo più sensibile perché più contraddittorio nel composito schieramento della sinistra d’opposizione (era già emerso nel girotondo primaverile “per l’Europa” orchestrato da Michele Serra).

Leonardo è un produttore di livello globale di tecnologie per la difesa e come tale è di fatto già protagonista della strategia di costruzione di un nuovo dispositivo militare europeo. Leonardo è uno dei big player europei naturalmente destinati a dare sostanza a ReArm-Readiness 2030, il progetto che la Commissione Ue ha delineato in primavera – per un impegno iniziale di 800 miliardi di euro – e che è votato anche alla predisposizione di garanzie di difesa in Ucraina, in vista di un possibile cessate il fuoco nel conflitto con la Russia.

L’appoggio dell’Italia a ReArm – affermato in linea di principio da parte del Governo Meloni in sede Ue, anche in vista di un riassetto Nato – è stato espresso anche da Mattarella (in particolare sintonia con la Francia “volenterosa” di Emmanuel Macron), da un ex presidente “dem” della Commissione Ue come Romano Prodi e dall’ex premier Mario Draghi, che è parso chiaramente ricomprendere ReArm nel recente rilancio della sua agenda per la competitività Ue.

Ora l’escalation dell’antagonismo “pro-pal” pare muoversi nell’opposta direzione di un netto pacifismo “no ReArm” (e l’incidente Leonardo sembra in qualche modo emblematico). L’opposizione al riarmo italiano ed europeo – anche nelle sue ricadute sul teatro di guerra ai confini orientali dell’Ue – è una posizione politicamente legittima: l’ha ben tematizzata, ieri su Repubblica, Antonio Misiani, viceministro “dem” al Mef nel Conte 2 giallorosso. Ma proprio per la crucialità della scelta impone anzitutto trasparenza e coerenza alle forze che la sostengono.

Esige pronunce completamente diverse dall’opaca astensione che il Pd ha riservato alle mozioni del Governo sulla crisi di Gaza nel Parlamento italiano, a mal coprire chiare e forti divisioni interne (anche a Strasburgo). E questo è avvenuto quando pure sulle Flotilla c’erano due parlamentari “dem”, accolti come eroi al loro rientro, mentre la leader Elly Schlein rincorreva i cortei.

Non da ultimo: se il segretario della Cgil Maurizio Landini vuol sabotare la partecipazione di Leonardo agli investimenti straordinari per la difesa Ue – allontanandola dalle alleanze politico-industriali occidentali e sposando definitivamente un ambiguo pacifismo anti-ucraino – ha il dovere di dirlo con chiarezza anzitutto ai suoi iscritti. A cominciare dai dipendenti di Leonardo e del suo vasto indotto.

