Caro direttore,

è di sicuro scorrettissimo citare Benito Mussolini, che portò l’Italia in guerra dopo nove mesi di esitazioni, convinto che bastassero, a quel punto, poche migliaia di morti per sedersi al tavolo della pace (che poi non ci fu). Però la tentazione è forte di fronte alla subitanea mobilitazione mediatica in Italia per le ultime centinaia di morti a Gaza: terribili e inaccettabili come le 50mila che le hanno precedute; quelle, tuttavia, sepolte – o spesso neppure – in un silenzio assordante.

Con, al massimo, qualche lacrima di circostanza da parte di giornali e giornalisti che, per 597 giorni, si sono voltati dall’altra parte o, peggio, hanno apertamente appoggiato le ragioni del governo di Gerusalemme e il suo diritto ad “autodifendersi” a prescindere, con qualsiasi mezzo, senza remore nel farsi scudo morale della “Memoria della Shoah”.

Oggi appaiono, invece, tutti impazienti di nuovi girotondi contro l'”odio nero” di Bibi Netanyahu. Peccato che, ancora pochi mesi fa, il simbolo di quell’odio fosse proprio l’antisemitismo/antisionismo che Israele continua a denunciare oggi nelle sinistre occidentali che s’inventarono quell’arma mediatica.

Come la sinistra italiana, che si è subito dimenticata di aver manipolato politicamente l’odio antisemita/antisionista nel cortile di casa contro Giorgia Meloni o Matteo Salvini. Con il risultato finale che oggi Israele e la stessa comunità ebraica italiana considerano il governo di centrodestra come loro baluardo affidabile, e gli ex fan della “commissione Segre” alla stregua di pericolosi fiancheggiatori del terrorismo.

Le odierne piazze pro-pal – spesso riempite dalle “sardine” di pochi anni fa – valgono evidentemente bene (di certo sul piano elettorale) il tradimento disinvolto della senatrice a vita Liliana Segre. Quella, peraltro, dei duecento messaggi antisemiti “a sua insaputa”, agitati con toni “antifascisti” dalle stesse testate che, anni dopo, descrivono il premier israeliano come un autocrate parafascista, guerrafondaio e neoimperialista.

Ma è lo stesso Netanyahu che, lo scorso gennaio, era atteso ad Auschwitz per l’ottantesima Giornata della Memoria (anche dal presidente italiano Sergio Mattarella), in barba al mandato d’arresto internazionale spiccato dalla Corte penale internazionale.

Per descrivere il contesto – l’uso e abuso della tragedia di Gaza a fini politici interni nei Paesi occidentali come l’Italia – può forse risultare più efficace l’elegante cinismo siciliano di Enrico Cuccia, il banchiere dei banchieri dell’Italia nel secolo scorso. Come le azioni dei patti di sindacato manovrati della Mediobanca che fu, anche i morti di Gaza vanno forse pesati e non contati.

Quelli uccisi dall’esercito israeliano fino alla rielezione di Donald Trump – e sono la larghissima maggioranza – hanno pesato, e continuano a pesare, poco o nulla. Ma sono state le vittime delle armi e dei miliardi forniti dall’America “dem” di Joe Biden (tanto che perfino la premier italiana Giorgia Meloni è stata a lungo indenne da critiche per l’allineamento pro-Israele e anti-Hamas, peraltro comune a tutti i Paesi occidentali, egualmente compatti contro l’aggressione russa dell’Ucraina).

I “nuovi morti” sarebbero invece la pistola fumante narrativa di un nuovo asse del male fra Trump e Netanyahu: quasi peggiore di quello fra la Russia di Putin e la Cina di Xi, alle spalle dell’Iran.

Che poi oggi il vero avversario di Netanyahu sia Trump – come lo resta di Putin – è qualcosa che ai girotondini italiani in servizio permanente effettivo sembra sfuggire o interessare poco. In fondo sono passati solo due mesi da quando hanno fatto girotondo “per l’Europa”, ma anche “contro”: in ogni caso “contro le destre, contro Trump, contro Meloni eccetera”.

Chissà se hanno scritto e letto – sui loro stessi giornali – che anche la UE si è infine risolta a sedersi al tavolo con Trump, per discutere sul futuro dell’Occidente in termini reali (economici e militari), non ideologici o mediatici. Come ha già deciso di fare la volenterosissima Gran Bretagna laburista. E anche la cattivissima Cina (post)comunista.