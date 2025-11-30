La sede della “Stampa” resa di mira dai pro-Pal è l’ennesimo cortocircuito di un sindacato ridotto solo a braccio politico di Maurizio Landini

Subito una parola di solidarietà, da parte di chi qui scrive, ai colleghi della Stampa. Subito dopo non può mancare qualche riflessione oltre la cronaca dell’assalto subìto venerdì dal quotidiano torinese, nel corso di una giornata di sciopero generale, cui anche la redazione della Stampa ha aderito. Quindi: giornalisti (lavoratori, fra l’altro con il contratto nazionale scaduto da dieci anni) in sciopero generale indetto – anche, principalmente – dalla Cgil sono stati oggetto di violenza da parte di antagonisti pro-Pal essi pure parte della stessa “giornata di lotta”. Gli stessi che da mesi hanno eletto a loro “duce” Maurizio Landini, segretario generale della stessa Cgil.

Airbus ferma 6mila aerei A320 per possibili danni da radiazioni solari/ Aggiornato anche quello del Papa

Poco più di cent’anni fa era lo squadrismo fascista a devastare le sedi dei giornali popolari, socialisti o dell’originaria Cgdl. Fu la costante benzina sul fuoco delle fortissime tensioni sociali nell’Italia appena uscita dalla Grande Guerra. I grandi poli industriali (in testa la Fiat, che in quel periodo entrò nella proprietà della Stampa) furono teatri primi di lunghe agitazioni para-insurrezionali. Quel dopoguerra si presentava comunque reale e trasparente nella sua matrice conflittuale.

Assalto a La Stampa: "attacco organizzato", identificate 36 persone/ Caos Albanese: "Monito per giornalisti"

Il proletariato operaio ingigantitosi dall’inizio del secolo e reso consapevole nelle trincee pretendeva una promozione economica, sociale e infine politica che il capitalismo industriale – pur enormemente arricchitosi con la guerra – non era disposto a dare. E quell’Italia non si dimostrò più governabile dal vecchio regime monarchico-liberale: neppure da quel Giovanni Giolitti che era stato il regista del primo boom economico nazionale e aveva introdotto il suffragio universale maschile.

Gli assalti ai giornali rappresentarono allora uno strumento privilegiato della reazione conservatrice, che trovò nel fascismo mussoliniano il suo braccio armato. La strategia ebbe successo: i fascisti marciarono su Roma poche settimane dopo il fallimento dell’ultimo sciopero generale.

Salvini studia legge contro "sciopero selvaggio" nel weekend/ Il piano per evitare la paralisi nei trasporti

Oggi le piazze antagoniste di Landini pretendono di essere le eredi legittime di quel “biennio rosso”. Innalzano dunque le insegne di uno sciopero generale indetto dall’erede di quella Cgil anche se nei fatti sembrano perseguire una strategia della tensione fatta di caotici venerdì senza treni o scuole.

E l’obiettivo non è ottenere dai datori di lavoro salari migliori e un orario a otto ore, ma solo rovesciare in piazza una maggioranza di governo in carica da tre anni dopo un voto democratico. Si travestono da scioperanti dei “bloc” antagonisti ancora nominalmente “black”: ma a muoverli non è l’”odio nero” strillato da anni da Pd, M5s eccetera (qualche volta anche dalla Stampa).

Il loro colore dominante è un altro. Da essi la stessa Cgil fatica a distanziarsi come riuscì a fare negli anni di piombo con i brigatisti rossi, allora “compagni che sbagliano”. Ma non è facile quando è il segretario generale a incitare alla rivolta.

Ed è in questo clima che la libera stampa non è presa d’assalto dalle squadracce finanziate dai padroni del vapore in odore di golpismo. A venir vandalizzato è un quotidiano nazionale d’informazione – in sciopero – di una Repubblica democratica dal 1948.

Nel frattempo La Stampa rimane di proprietà della famiglia Agnelli, ora come allora la maggiore famiglia del capitalismo nazionale. Ma sarebbe oggettivamente e gravemente scorretto qualificare il quotidiano torinese come voce di un “padrone” allineato con un governo, a sua volta criticabile in mille modi ma non perché reazionario o dittatoriale. Quante disparate “dissenting opinion” verso Palazzo Chigi continua ad ospitare ogni giorno il quotidiano diretto da Andrea Malaguti? E la libertà di caos delle piazze landiniane (e a Torino e nella sua provincia lo sono da molti anni) è la prima prova che l’Italia odierna non è affatto uno Stato di polizia.

Soprattutto: Landini – ex leader sindacale della Fiom, che ha appena partecipato al rinnovo del contratto nazionale dei metalmeccanici – non sembra affatto avere come “nemico” Stellantis, erede della Fiat e tuttora con la famiglia Agnelli primo azionista. Non si è mai sentito Landini contestare direttamente Stellantis o il presidente John Elkann per le decine di migliaia di lavoratori da anni esodati o posti a carico degli ammortizzatori statali (lo fecero invece il leader Cgil Luciano Lama e perfino il segretario del Pci Enrico Berlinguer, nell’ultima “battaglia di Mirafiori”, ormai quasi mezzo secolo fa).

Si è udito un fragoroso silenzio-assenso della Cgil anche verso l’operazione-simpatia di Elkann, un anno fa, in direzione della Cina di Xi, quando vi andò – nel giorno dell’elezione di Trump – accompagnato da un mentore d’eccezione come il presidente della Repubblica Sergio Mattarella.

Landini – che non ha mai visto di malocchio la prospettiva di ingenti incentivi statali specifici a Stellantis per la produzione di auto elettriche – ce l’ha invece ogni giorno a senso unico con il governo Meloni (forse perché non li ha mai concessi senza garanzie di maggiore occupazione in Italia?). In ogni caso la Costituzione e una consolidata prassi democratica dicono che la maggioranza di governo in carica debba essere contrastata fondamentalmente dall’opposizione parlamentare.

L’esecutivo Meloni ha d’altronde appena varato una legge di stabilità senza le lacrime o il sangue imposti dal governo tecno-centrista francese o da quello laburista inglese. Una manovra verso la quale il leader Cgil ha infatti chiamato uno sciopero generale pur senza avanzare contestazioni o rivendicazioni precise per i suoi iscritti, salvo invocare un’apocalittica tassazione patrimoniale; che tuttavia neppure il Pd o M5s sostengono dall’opposizione, sapendo che colpirebbe anche milioni di lavoratori o pensionati, forse anzitutto loro.

Infine: Landini non ce l’ha solo con il governo italiano. Anzi: la sua bestia nera – a rischio di accuse di antisemitismo – è il governo israeliano “anti-Pal”. E da un anno Netanyahu è odiato dalle piazze antagoniste italiane assieme agli Usa di Donald Trump (che pure hanno imposto a Gerusalemme il cessate il fuoco a Gaza).

E se certamente colpisce che non sia invece bersaglio dello stesso odio Vladimir Putin, aggressore dell’Ucraina, nessuno può negare legittimità alla causa pro-Pal (o anche anti-Trump): a patto però che sia promossa da cittadini italiani “liberamente riuniti senz’armi”, come prescrive la Carta. Alla causa pro-Pal ha sempre guardato con simpatia lo stesso Capo dello Stato italiano, che in ogni caso è stato il primo, venerdì, a correre in solidarietà dei giornalisti della Stampa.

Gli assalti ai giornali, non solo in Italia, restano sinonimo e sintomo di reazione conservatrice, condotta da squadristi. Cent’anni fa ebbero successo, ma già un ventennio dopo quell’Italia non c’era più. È stato anche merito della Cgil, da Giuseppe Di Vittorio a Lama, a tutti i segretari che si sono susseguiti fino a Landini. Il quale pare invece voler ora falsificare e avvelenare i valori costituzionali del diritto di sciopero e della democrazia sindacale più di quanto Netanyahu abbia corroso la Memoria della Shoah.

P.S.: non sembra fuori luogo annotare come poche settimane fa il vicepremier Antonio Tajani si sia detto preoccupato del ritorno del clima d’odio che il Paese ha tragicamente conosciuto negli anni 70. È accaduto dopo che a lato di una “giornata di lotta” landiniana (uno “sciopero” dichiarato illegittimo dal Garante) alcuni poliziotti sono finiti all’ospedale malmenati dagli antagonisti. Fra chi ha criticato Tajani non è mancato un ex direttore della Stampa: Mario Calabresi. Figlio di un commissario di polizia assassinato nel 1972, una delle prime vittime dell’estremismo di sinistra (almeno questa resta la verità giudiziaria). Nelle ultime ore alcuni suoi colleghi tuttora in servizio alla Stampa non sono parsi da meno quando hanno accusato la polizia di non averli protetti contro i pro-Pal. Come se al Viminale, nelle questure e nelle prefetture di tutta la penisola non ricordassero ancora il “cazziatone” – nel gergo di caserma – giunto dal Quirinale quando la polizia si oppose ai pro-Pal che a Pisa marciavano contro obiettivi israeliti. Ma l’Italia odierna è talmente democratica da consentire di registrare tutto questo.

— — — —

Abbiamo bisogno del tuo contributo per continuare a fornirti una informazione di qualità e indipendente.

SOSTIENICI. DONA ORA CLICCANDO QUI