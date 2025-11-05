È morto sul lavoro un operaio rumeno, immigrato in Italia anni fa, per il crollo della Torre dei Conti. Ma Landini, e non solo lui, tace

Dopo il “furto del secolo” al Louvre – che per fortuna non ha fatto morti, ma certamente molto male a una Francia malandata – palazzi e media parigini hanno evocato per un attimo qualche oscuro complotto estero. Ma dopo due settimane Parigi è già riuscita ad arrestare alcuni colpevoli (che non si sono rivelati agenti russi) e i suoi giornali sono pieni di particolari sulla sicurezza da quarto mondo di uno dei musei più famosi del primo. E non importa se questo annerisce il fine impero del presidente Emmanuel Macron, al quale probabilmente non sarebbe spiaciuto poter accusare la Russia di un’operazione di guerra ibrida.

A Roma, invece, il crollo tragico della Torre dei Conti ha spinto i grandi media a titolare a caldo sul commento – certamente inaccettabile – della portavoce del Cremlino. Nel giro di poche ore l’accusa a Vladimir Putin di aver voluto speculare sulla tragedia italiana è parsa però, almeno in parte, rimbalzare verso l’Italia.

Octay Stroici, operaio rumeno, immigrato in Italia anni fa dai confini fra l’Unione Europea e l’Ucraina, non è stato ucciso da un drone russo, non è stato costretto a fuggire dal suo Paese perché questo era stato invaso dall’Armata rossa. Era venuto in Italia dopo l’abbattimento dei muri all’interno dell’Europa alla ricerca di un lavoro e di una vita migliore: non di una morte oltremodo inaccettabile. Lo ha ucciso il collasso di un cantiere appaltato dal Comune di Roma (Capitale), sotto gli occhi della Sovrintendenza della Città eterna, con i fondi europei del PNRR italiano.

E questo è avvenuto quando anche in Italia non manca chi preme per dirottare sulla costruzione di droni (ucraini) gli ultimi finanziamenti europei destinati dopo il Covid a una “resilienza e rilancio” fatta anche di recupero del patrimonio storico, di occupazione maggiore e migliore, anzitutto più sicura.

Vedremo nel frattempo se Roma – tutta – riuscirà a imitare Parigi e a far arrestare rapidamente i rapinatori di vite umane sul lavoro, che valgono molto di più della corona dell’imperatrice. Neppure Macron, del resto, pare più così volenteroso di proseguire la guerra contro Putin quando la Francia cade a pezzi.

La giustizia italiana ha intanto iniziato il suo corso. La Procura di Roma ha rubricato tutto in apertura di indagini come ordinario “disastro colposo” (in gergo giornalistico è frequente sinonimo di “fatalità”, già con deboli sospetti iniziali di gravi responsabilità penali, prodromo non raro dell’“errore umano” addossato alle vittime).

I siti – ieri, giusto ieri – sono stati nel frattempo ri-occupati velocemente dalla notizia della richiesta di arresto da parte della Procura di Palermo per l’ex presidente della Regione Sicilia: “appalti truccati”, quelli non c’è mai ombra di dubbio nel format sempreverde della piovra mafiosa, eccetera.

Resta qui solo lo spazio per annotare come un auto-candidato leader del centrosinistra come il segretario generale della Cgil, Maurizio Landini, non sia stato neppure sfiorato dall’idea di indire uno sciopero generale immediato per il crollo omicida di Roma: una frustata al sistema-Paese, come quella che ha paralizzato l’Italia un mese fa per i morti di Gaza. Ma ormai che il sindacato italiano – che la sinistra italiana – non si occupi più dei lavoratori vivi o morti, neppure quando sono immigrati, non è più una notizia. Com’è forse da archiviare in fretta – “tragica fatalità” – un morto sul lavoro a due passi dal Quirinale e da Palazzo Chigi, nella capitale amministrata dal ministro dell’Economia del governo proto-landiniano del ribaltone M5s-Pd.

