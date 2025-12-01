Oggi Zelensky torna a Parigi due settimane dopo l'ultimo incontro avuto con Macron, in un clima molto diverso

Volodymyr Zelensky torna oggi a Parigi dopo soltanto due settimane. Quattordici giorni in cui però a Kiev e dintorni le cose sono molto cambiate.

Pur fra mille difficoltà e resistenze, un tavolo per il cessate il fuoco si è aperto per davvero fra Usa e Russia: con più di una chance di approdare a qualche esito simile a quello imposto da Donald Trump a Gaza.

UCRAINA/ Asset russi e auto-inganno europeo: Strasburgo dichiara ancora guerra alla Russia

Nel frattempo la tangentopoli ucraina è stata scoperchiata: ma non era mai stata un mistero in un Paese da sempre conteso fra oligarchi simil-russi e inondato negli ultimi quattro anni di miliardi e armi dall’Occidente.

Che gli affari stessero ormai rompendo la calotta mediatica della crisi geopolitica lo si era potuto cogliere proprio due lunedì fa all’Eliseo. Lì il Presidente ucraino aveva dovuto – o forse in parte voluto – firmare un accordo decennale per la fornitura di 100 caccia Rafale di fabbricazione francese. L’intesa è stata palesemente sottoscritta sulle sabbie mobili del prolungamento di una guerra che invece gli Usa vogliono interrompere al più presto; e sull’utilizzo in pagamento – alla fine chimerico – di decine di miliardi di dollari di beni russi attualmente sotto sequestro nell’Ue.

Ucraina Russia, delegazione Kiev in Usa per negoziati/ Zelensky: "Trump? Approccio costruttivo per la pace"

Macron, a sua volta, non si era potuto più permettere di recitare da volenteroso puro, da cavaliere bianco europeo di Zelensky lasciato scoperto da Washington contro Vladimir Putin. Il Presidente francese – fra l’altro non più affiancato dal Premier britannico Keir Starmer – è sempre meno solido sulla sua poltrona. Il suo Governo Lecornu vede liquefarsi ogni giorno di più la probabilità di varare la manovra 2026 con il sì dell’Assemblea nazionale.

Macron – che sarebbe a serio rischio di caduta in caso di budget varato per decreto – già il 17 novembre si era visto costretto a strumentalizzare la visita del Presidente ucraino per un’esibizione muscolare sul suo fronte interno. Ha voluto marcare i suoi poteri semipresidenziali nel campo della politica estera e della sicurezza, senza esitazioni nell’indossare i panni del piazzista di un’industria militare tradizionale punto di forza della Francia in Europa. Una leadership francese imperniata anche sull’esclusiva del nucleare militare e civile: dopo decenni di ideologie rossoverdi egemoni a Bruxelles e in Paesi come Germania e Italia.

UCRAINA/ "I 28 punti sono solo un Odg, a frenare i progressi è il partito Usa della guerra"

È su questo sfondo che Zelensky riprende oggi l’aereo per Parigi. Questa volta non è pre-annunciato neppure un protocollo di facciata, solo “colloqui”. Che il Presidente ucraino stia già cercando “asilo”? In una capitale occidentale diversa da Washington – o da tutte le altre in Europa e Americhe – per lasciare in fretta Kiev in caso di emergenza.

P.S:: mentre due settimane fa Macron e Zelensky siglavano a Parigi il singolare “aiuto a pagamento” della Francia all’Ucraina, a Roma si teneva una riunione del Consiglio supremo di difesa, convocata per quel lunedì dalla presidenza della Repubblica. Neppure quel passaggio – chiusosi con una dichiarazione di principio di appoggio all’Ucraina, fondamentalmente ascrivibile a Sergio Mattarella, da sempre vicino a Macron – è stato privo di sviluppi successivi.

