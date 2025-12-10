La Cina è sempre più economicamente forte e l'Ue non può trovare una posizione comune sui rapporti con Pechino

Il surplus commerciale cinese ha sorpassato i mille miliardi di dollari nei primi undici mesi dell’anno; in tutto il 2024, con un mese in più, Pechino si era fermata appena sotto a questo livello. Il 2025 è stato l’anno del “liberation day” e della guerra commerciale inaugurata dagli Stati Uniti di Trump. Washington non è stato l’unico Paese a preoccuparsi della concorrenza cinese; anche l’Europa ha deciso di aumentare i dazi sulle importazioni di auto cinesi e altre misure vengono discusse in questi mesi a Bruxelles.

Nessuno è comunque stato tanto aggressivo come l’America che con fatica nel 2025 è riuscita a ridurre il suo deficit commerciale con Pechino. La minaccia dello stop alle forniture di terre rare da parte della Cina ha costretto Washington a rivedere i divieti alle esportazioni di chip. I timori sul rialzo dell’inflazione e del costo della vita hanno suggerito a Trump di inserire esenzioni su alcune categorie di beni. L’Europa, invece, si ritrova con un deficit commerciale verso la Cina superiore a quello del 2024. L’ostilità americana nei confronti delle importazioni cinesi ha contribuito ad aumentare la pressione sugli altri mercati di sbocco di Pechino.

La Cina da tempo ha smesso di competere solo con la forza dei costi. Il Paese asiatico ha raggiunto posizioni di leadership tecnologica in alcuni segmenti strategici. Auto elettriche, batterie, tecnologie per la transizione energetica, nucleare, elettronica sono alcuni settori in cui dominano aziende cinesi con le loro catene di fornitura.

Aprire un conflitto commerciale con la Cina significa prendere decisioni difficili. Fare la guerra a tutto campo equivale a costringere i propri consumatori a pagare costi più alti o gli stessi costi per prodotti di qualità inferiore. Sempre ammesso che questo atteggiamento sia possibile si deve comunque tenere conto della reazione di Pechino che a sua volta introduce dazi sulle importazioni. La scelta di Trump di puntare sui fossili non è solo dettata da ragioni di costo. Spingere il sistema verso solare, eolico e auto elettriche significa mettersi nelle mani delle forniture cinesi e quindi offrire a Pechino una leva politica in più.

Anche l’Europa si interroga sulle relazioni commerciali con la Cina perché la traiettoria attuale sembra insostenibile per l’industria europea. Per Bruxelles è però difficile trovare una posizione comune perché il Vecchio continente è frammentato dal punto di vista economico-finanziario e dei sistemi industriali.

Anche per questo la Spagna di Sánchez ha in qualche modo rotto con l’Europa e sta provando a trovare un equilibrio su misura. Madrid accetta la leadership tecnologica cinese in alcuni segmenti, per esempio sulle auto elettriche, e prova a “risolvere il problema” offrendosi come base per fabbriche di società cinesi; in questo è aiutata dai bassi costi dell’elettricità. È una politica che non piace a Germania e Francia che invece vogliono provare a difendere i propri marchi.

Accettare l’apertura di fabbriche significa ottenere posti di lavoro e in prospettiva rapporti commerciali più equilibrati e un occhio di riguardo per le proprie esportazioni, per esempio quelle del settore alimentare.

L’Europa fatica a tenere una posizione comune perché il suo costo non si divide equamente tra i Paesi membri. La storia dell’Europa è anche una storia di accordi tagliati su misura sui Paesi dominanti con gli altri lasciati ai margini o con il conto da pagare. Lasciar fare all’Europa diventa così un rischio che la Spagna di Sánchez ha deciso di non correre. All’Italia toccano decisioni simili tanto più che il suo sistema industriale non può contare né su bassi prezzi dell’elettricità, né sulla capacità di sussidio del Governo tedesco.

