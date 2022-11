Spinalbese chiude con Charlie Gnocchi al GF Vip: “Furbo e astuto”/ “Da me non avrà una seconda possibilità”

Antonino Spinalbese chiude le porte a Charlie Gnocchi al GF Vip: “Da me non avrà una seconda possibilità”

Non sembra ci siano margini di riavvicinamento nella Casa del Grande Fratello Vip 2022 tra Charlie Gnocchi e Antonino Spinalbese. Alcuni giorni fa i due hanno avuto un acceso scontro che ieri è stato ampiamente analizzato da Alfonso Signorini nel corso della nuova diretta. Se però Charlie si dice pronto alla riappacificazione, Antonino gli chiude invece ogni porta, ammettendo di non fidarsi di lui.

Dopo la puntata, nella solitudine del confessionale, Antonino è anzi tornato all’attacco, dicendo di Charlie: “Lui è furbo, è astuto, sa parlare, sa cambiate i discorsi… – e chiarendo che – Io non ho mai dato seconde possibilità, non ho neanche voglia di rimettermi in gioco e cercare di riprendere il rapporto”.

Charlie Gnocchi anche nel mirino di Attilio Romita e Luca Salatino

Anche Charlie Gnocchi, dopo la puntata, ha detto la sua su Spinalbese in confessionale: “Antonino a volte non lo capisco fino in fondo, non so qual è il suo animo, mi sfugge.” ha ammesso perplesso. Non è però dello stesso parere Attilio Romita, secondo cui è Charlie ad avere un comportamento ambiguo: “È uno che cerca di fare il capobanda qui, però a volte dice il contrario di ciò che aveva detto. Quindi nessuno gli crede più”, ha dichiarato il giornalista. D’accordo con lui è anche Luca Salatino, che ha già palesato in più occasioni i suoi dubbi su Charlie e il suo modo di fare nella Casa del Grande Fratello Vip. Gli equilibri del programma, insomma, sono ora totalmente a sfavore dello speaker radiofonico.

