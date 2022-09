Spinalbese, confessioni su Belen e Stefano: “Non mi piace lo show”/ “Non voglio…”

Antonino Spinalbese, nuove rivelazioni su Belen Rodriguez e Stefano De Martino

Antonino Spinalbese continua a parlare della propria vita privata nella casa del Grande Fratello vip 7 lasciandosi andare a dichiarazioni importanti anche su quella che è stata la sua storia con Belen Rodriguez, oggi finita, e di cui resta il bene più prezioso ovvero la figlia Luna Marì. Ritrovando a parlare con Ginevra Lamborghini che, più volte, ha svelato dettagli del suo rapporto con la sorella Elettra, Antonino ha rilasciato ulteriori dichiarazioni sulla showgirl argentina coinvolgendo, indirettamente, anche Stefano De Martino.

Senza citare nè Belen nè Stefano, Spinlabese, dando un consiglio a Ginevra Lamborghini su come affrontare la situazione con la sorella durante la permanenza nella casa del Grande Fratello vip 7, ha ammesso di non voler assolutamente mettere in difficoltà Belen che, oggi, ha ritrovato l’amore con Stefano De Martino.

Le dichiarazioni di Antonino Spinalbese su Belen

“A me non piace lo show perché poi viene strumentalizzato. Le nostre storie esistono e lo sappiamo. Lui (Signorini?) ci prova a parlarne ed è normale. Anche con me in puntata, ma che senso ha avuto parlare di lei? Non ha senso. Perché lei adesso è fidanzata e lo sanno tutti. E già significa metterla in difficoltà”, le parole di Antonino convinto che, anche solo parlare pubblicamente di Belen, la metterebbe in difficoltà, cosa che non vuole fare assolutamente.

“A me dà fastidio questa roba. Se io voglio metterla in difficoltà vado da lei e posso metterla in difficoltà. Ma una cosa a tu per tu. Non lo faccio in televisione. Se avete notato io non la nomino mai per nome”, ha aggiunto Spinalbese che ha così invitato anche Ginevra a seguire il suo esempio evitando di parlare esplicitamente della sorella Elettra come si legge su Biccy.

