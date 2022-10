Spinalbese deluso da Ginevra Lamborghini dopo lite al GF/ “Mi sono speso tanto per lei, ne è valsa la pena?”

Antonino Spinalbese deluso da Ginevra Lamborghini dopo il suo attacco in diretta al Grande Fratello Vip

Antonino Spinalbese non si aspettava di ricevere, nel corso dell’ultima diretta del Grande Fratello Vip 2022, un attacco da parte di Ginevra Lamborghini. I due nelle poche settimane insieme nella Casa hanno creato una bella amicizia che sembrava potesse diventare qualcosa in più; motivo per il quale l’attacco ricevuto in diretta è stato accolto dall’ex di Belen Rodriguez quasi come una pugnalata.

Antonino lo ammette in confessionale, dichiarando: “Non me l’aspettavo questo suo attacco. Non le volevo mancare di rispetto, se è passato questo messaggio qua le chiedo assolutamente scusa”. Le iniziali scuse danno poi spazio ai commenti delusi del gieffino.

“Io mi sono speso tantissimo per lei, – ammette Spinalbese riferendosi a Ginevra Lamborghini, e aggiungendo – mi sono sbilanciato in una maniera incredibile nei suoi confronti, quindi mi chiedo: ne è valsa la pena?” Chiaro il malumore di Antonino, supportato nella Casa anche da molti coinquilini come Antonella Fiordelisi e Giaele De Donà. Lo sfogo del gieffino così conclude, lasciando però una piccola porta aperta a Ginevra: “Ci sono rimasto male perché secondo me lei sa, mi ha conosciuto per quello che sono. Mi basterebbe guardarla negli occhi e capire le sue intenzioni, perché io ho visto altro nei suoi occhi”. Porta che la Lamborghini potrebbe aprire già domani, nel corso della prossima diretta del GF Vip, visto che lei stessa ha ammesso di voler avere un confronto faccia a faccia con lui.

