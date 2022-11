Spinalbese dorme con Oriana ma si riavvicina a Giaele/ “Mi puoi abbracciare lo stesso”, lei sbotta!

Antonino Spinalbese a letto con Oriana ma si riavvicina a Giaele De Donà e le fa una richiesta al GF Vip

Nel corso dell’ultima diretta del Grande Fratello Vip 2022 Alfonso Signorini ha dedicato un’ampia parentesi al triangolo composto da Antonino Spinalbese, Oriana Marzoli e Daniele Dal Moro. Quest’ultimo però si è tirato da parte, dicendosi non interessato a Oriana che, dal canto suo, ha ammesso di essere attratta più da Antonino. I due sembrano dunque pronti a viversi una storia nella Casa, tant’è che dopo la puntata hanno deciso di dormire insieme, nello stesso letto.

Prima che ciò avvenisse Antonino ha però voluto avere un confronto con Giaele De Donà. I due, fino alla scorsa settimana, erano molto vicini ma l’ingresso del padre di Giaele e le notizie sui dubbi di suo marito l’hanno portata ad allontanarsi da lui e a mettere una pietra sopra il suo interesse per l’ex hairstylist.

Antonino e Giaele si sono confrontati in giardino dopo la puntata ed è qui che Spinalbese ha fatto alla De Donà due richieste inaspettate. “Comportati bene tu nei miei confronti”, ha avvertito Antonino, lasciando spiazzata Giaele che gli ha chiesto cosa intendesse. “Vuol dire quello che ti ho detto. Non è che ti puoi comportare male”, ha ribadito, infastidendo la De Donà che ha allora replicato “Io mi comporto come caz*o voglio, ma che stai dicendo!” Lui però incalza, chiedendole di non staccarsi da lui: “Un abbraccio me lo puoi dare lo stesso, non c’è bisogno di….Se mi attacchi invece ti piace, lo senti”, lasciando ancora più perplessa Giaele, che ha concluso ribadendo che è lei a decidere cosa vuole e non vuole fare.

