Antonino Spinalbese in dolce compagnia: scoppia il gossip sul ritorno di fiamma con Ainhoa. E Belen? Silenzio totale.

Antonino Spinalbese potrebbe non essere più single. Il parrucchiere ed ex concorrente di The Couple aveva dichiarato fino a poco tempo fa di non avere una fidanzata, ma la realtà oggi pare essere diversa. All’interno del reality si era avvicinato molto a Elena Barolo, anche se in seguito alla chiusura del programma i due hanno confermato di essere solo amici nonostante i vari punzecchiamenti online e di Caterina Balivo, la quale a La Volta Buona l’aveva salutata così: “Vabbè non hai proprio negato. Allora adesso ti salutiamo e andrai da lui”.

Nelle settimane successive Elena Barolo era stata beccata nel salone da parrucchiere di Spinalbese, ma nonostante ciò, i due non si sono mai mostrati in pubblico in atteggiamenti intimi come invece è successo con un’altra ragazza di nome Ainhoa Foti Rodriguez. A svelare tutto è stato Gabriele Parpiglia che su Chicchi di Gossip ha spiegato cos’è successo tra l’ex di Belen e la donna: “Lo abbiamo avvistato a pranzo insieme con una ragazza. I due hanno trascorso il tempo in modo affettuoso.Lo abbiamo avvistato a pranzo insieme con una ragazza. I due hanno trascorso il tempo in modo affettuoso.”.

Ainhoa Foti Rodriguez, chi è? Il colpo di scena su Spinalbese che nessuno si aspettava

Gabriele Parpiglia ha lasciato intendere nella sua rubrica che Antonino Spinalbese potrebbe essere fidanzato con Ainhoa Foti Rodriguez: “All’uscita dal ristorante (vicino al luogo dove lavora lui), pur essendo usciti abbracciati, alla vista dei fotografi si sono staccati. Ma chi è lei? Di chi stiamo parlando? Di Ainhoa Foti Rodriguez”. Al contrario di quanto si possa pensare, la ragazza non c’entra nulla con Belen nonostante abbiano lo stesso cognome. Si tratta infatti di una modella originaria di Genova e che lavora a Milano da qualche anno. Ma il colpo di scena è un altro: Ainhoa è una delle sue ex fidanzate! I due erano stati fotografati insieme nel 2024 ma la relazione era durata pochissimo. Al momento non resta che attendere le dichiarazioni di Antonino, se mai vorrà rivelare qualche segreto sulla sua vita privata. Intanto, Elena Barolo come avrà reagito?