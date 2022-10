Spinalbese gela Giaele De Donà: “Non mi interessi”/ “A letto con te? Dopo settimane da soli ci verrei…”

Antonino Spinalbese e Giaele De Donà: rapporto chiuso? Lo scontro al GF Vip

Si accende lo scontro tra Antonino Spinalbese e Giaele De Donà nella Casa del Grande Fratello Vip 2022. Quanto accaduto in diretta lunedì tra i due continua ad avere ripercussioni in Casa e a creare dissapori tra i due che arrivano a decidere di allontanarsi. “Mi sono sentita attaccata da cinque persone, avrei voluto che un amico mi difendesse” torna infatti ad accusare Giaele.

Belen Rodriguez snobba Antonino al GFvip?/ Il dolce supporto a De Martino

“A me non interessa avere una storia con te, ho un marito fuori” ha continuato la De Donà, che è stata poi gelata da Spinalbese. Il gieffino, infatti, fa capire di non essere poi così interessato a lei se non per un’attrazione fisica: “Ovviamente se fossimo stati io e te in una casa, da soli, eravamo a letto. Dopo 5 settimane, anche se mi piacessero gli uomini, ci verrei lo stesso a letto con te”.

Spinalbese si sbilancia: "Giaele De Donà? Sono attratto da lei"/ De Pisis: "Per lui è solo una consolazione"

Spinalbese e Giaele De Donà sempre più lontani: “Torniamo a non parlarci”

Antonino Spinalbese ribadisce dunque di non essere sentimentalmente interessato a Giaele e le chiede: “Possiamo ritornare a non parlare che sto meglio?”, “Ma certo, anche io” concorda allora la De Donà, il tutto di fronte ad altri coinquilini come Antonella Fiordelisi che ha cercato di mediare tra i due. Giaele è apparsa alquanto dispiaciuta di fronte alle parole di Antonino, eppure nessuno dei due ha fatto marcia indietro ma, anzi, è rimasto sulle sue posizioni. Sembra insomma che tra i due ci sia una rottura che potrebbe essere definitiva, ma sarà davvero così? Lei, dopo la lite, ha deciso di ignorarlo, una strategia atta a comprendere cosa lui provi realmente per lei. Antonino, dal canto suo, dichiara che il suo vero problema è che: “Mi rapporto solo con le donne e non con gli uomini, perché con loro sto meravigliosamente bene”.

LEGGI ANCHE:

Antonino Spinalbese, passo indietro su Ginevra: "Mi dimenticherò di lei"/ "Fuori dal GF Vip? Non credo che…"

© RIPRODUZIONE RISERVATA