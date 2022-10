Spinalbese: “Ginevra Lamborghini? Scioccato dalla sua freddezza”/ Fiordelisi infierisce: “Va trattata come…”

Antonino Spinalbese e Antonella Fiordelisi criticano Ginevra Lamborghini dopo la diretta del Grande Fratello Vip

L’ultima diretta del Grande Fratello Vip 2022 è stata animata da un’acceso scontro a distanza tra Ginevra Lamborghini e Antonella Fiordelisi. Le due si erano pizzicate già qualche giorno fa, quando la sorella di Elettra Lamborghini aveva poi invitato Edoardo Donnamaria a scappare da Antonella. Parole, queste, che hanno scatenato l’ira della modella che nei giorni successivi ne ha dette di ogni contro Ginevra. Da qui la lite di ieri in diretta, durante la quale sono volate parole forti.

Parole, quelle della Lamborghini, che hanno lasciato segni anche dopo il confronto, al punto tale da portare non solo Antonella a riflettere sull’accaduto ma anche Antonino Spinalbese a dirsi negativamente sorpreso.

Antonino Spinalbese ancora deluso da Ginevra: “Scioccato dalla sua freddezza”

Antonella Fiordelisi ha tentato di spiegare la sua durezza nei confronti di Ginevra, dicendo in confessionale che: “Io quando qualcuno mi provoca o mi ferisce divento insensibile anche io. Quando vedo che una persona non riesce ad immedesimarsi nei problemi degli altri, questa persona deve essere trattata come tratta gli altri.” Poche parole invece quelle di Antonino ma molto importanti: “Sono un po’ rimasto scioccato dalla freddezza di Ginevra, mi lascia di nuovo spiazzato“. Il riferimento è al forte passo indietro fatto dalla Lamborghini nei suoi confronti quando ieri ha accusato tutti di essersi fatti ‘dei film’ sul suo interesse per lui e di non aver mai detto di aspettarlo fuori.

A dirsi dalla parte di Ginevra è stata però Patrizia Rossetti: “Ginevra non l’ho trovata per niente falsa, anzi molto equilibrata. Antonella è più esuberante, secondo me non si sono capite. Il confronto di stasera? Ho trovato più giusta Ginevra.” ha ammesso.

