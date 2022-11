Spinalbese incontra Ginevra al GF Vip: “Se non entra lei esco io”/ Lei frena: “Spero che trovi qualcuno che…”

Antonino Spinalbese incontra Ginevra Lamborghini: confronto al GF Vip

Antonino Spinalbese incontra Ginevra Lamborghini nel corso della nuova puntata del Grande Fratello Vip. Dopo un confronto con Antonella Fiordelisi e Oriana Marzoli, la Lamborghini ritrova anche Antonino in giardino, che in settimana ha spesso parlato di lei con parole di grande affetto.

“Se c’è qualcuno che mi ha fatto davvero sorridere è stata Ginevra”, sono le parole di Antonino che vengono riproposte da Alfonso Signorini in diretta ai due rimasti in giardino. Poi il conduttore chiede alla Lamborghini la sua reazione a queste parole, lei è inizialmente imbarazzata, poi si dice felice di essergli rimasta nel cuore.

Ginevra Lamborghini: “Devi trovare una persona che ti fa stare bene”

“Io sono contenta di vedere questo, mi fa piacere che tu vedi quelle settimane come le vedo anche io, è stato bello, naturale, – spiega Ginevra in diretta; e continua – l’importante è che tu l’abbia capito, se c’è chi non ci crede pazienza! Io spero che tu trovi qualcuno che ti fa stare bene, che ti alleggerisce, che ti solleva un po’ da terra… Se posso essere io quella persona? Non sono io questa persona, lui lo sa, gliel’ho detto.” Antonino, dal canto suo, si espone, facendo intendere che lui vorrebbe stare con lei nella Casa ma sarebbe disposto anche a seguirla fuori. “Lui deve rimanere qua!” replica però lei, chiudendo l’argomento.

