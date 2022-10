Spinalbese ‘innamorato’ di Ginevra Lamborghini: con Giaele è solo un gioco?/ I dubbi sulle ‘corna’ al GF Vip

Antonino Spinalbese tra Ginevra Lamborghini e Giaele De Donà al GF Vip: è nato un triangolo amoroso?

C’è un triangolo amoroso che sta nascendo nella Casa del Grande Fratello Vip 2022 e che ha come protagonisti Antonino Spinalbese, Ginevra Lamborghini e Giaele De Donà. Quella che all’inizio sembrava essere soltanto un’amicizia tra l’ex di Belen Rodriguez e la sorella di Elettra Lamborghini sembra essere diventata la possibilità di una storia fuori dalle mura di Cinecittà. Motivo per il quale Ginevra, nella scorso diretta del GF Vip, ha avvertito Antonino di ‘fare il bravo’, e dunque di non lasciarsi troppo andare con le donne.

Il riferimento di Ginevra Lamborghini era però ad una donna in particolare: Sofia Giaele De Donà. Chi segue il reality sa che quest’ultima è sposata ma sa anche che col marito ha dichiarato di avere un ‘rapporto aperto’; motivo che farebbe sospettare l’avvicinamento di lei a Spinalbese non semplicemente amichevole.

Antonino Spinalbese sta giocando con Giaele De Donà?

Giaele e Antonino negli ultimi giorni vissuti nella Casa si sono avvicinati molto. I due si stuzzicano sotto gli occhi di tutti, si accarezzano e lanciano sguardi complici che farebbero pensare ad una forte attrazione reciproca. Eppure finora l’hairstylist è sembrato essere molto preso da Ginevra, addirittura qualcuno ha ipotizzato potesse essersi innamorato da lei: è ancora così? Se così fosse quello con Giaele sarebbe solo un gioco che potrebbe però far nascere nuove dinamiche nella Casa, scatenando anche discussioni poco piacevoli. Di certo alcuni chiarimenti sul caso arriveranno questa sera nel corso della nuova diretta del Grande Fratello Vip 2022.

