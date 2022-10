Spinalbese, retroscena sull’addio a Cristina Quaranta al GF Vip: “Regalato un anello”/ “Lei per me era…”

Antonino Spinalbese scosso dall’uscita di Cristina Quaranta al Grande Fratello Vip: il dono d’addio

L’eliminazione di Cristina Quaranta dalla Casa del Grande Fratello Vip come esito dell’ultimo televoto ha lasciato molti telespettatori sorpresi. L’ex ragazza di Non è la Rai è stata la meno salvata dal pubblico, superando in negativo anche la sfavorita Giaele De Donà che è dunque rimasta nella Casa con sorpresa di molti. Tra i più delusi per questa uscita c’è sicuramente Antonino Spinalbese che, dopo la diretta, svela in confessionale di aver fatto a Cristina un dono speciale prima che uscisse dalla porta rossa.

Spinalbese: "Ginevra Lamborghini? Scioccato dalla sua freddezza"/ Fiordelisi infierisce: "Va trattata come…"

“Cristina è una bellissima persona. – ha esordito Spinalbese in confessionale – Il bene che lei mi ha voluto di base non me lo meritavo nemmeno.” Così ha rivelato: “Si è mostrata nei miei confronti come se fosse una sorella. Le ho lasciato un anello, anche se non sono da gesti plateali. Stasera non vederla nel letto mi manca già.”

Cristina Quaranta umiliata da Alfonso Signorini "'Mongoloide'? A 50 anni non si può/ "Devi chiedere scusa"

Cristina Quaranta eliminata dal GF Vip, la reazione dei compagni

Antonino Spinalbese non è stato l’unico a dirsi affranto dall’uscita di Cristina Quaranta dalla Casa del Grande Fratello Vip. Anche Carolina Marconi si è detta triste: “Mi dispiace perché qua ho trovato un’amica e mi mancherà tanto.” Come la Marconi anche Elenoire Ferruzzi, secondo cui l’uscita della Quaranta è stata ingiusta: “Io penso che lei non doveva uscire, si meritava di stare qua.” D’altronde anche Cristina, una volta in studio, ha manifestato tutta la sua amarezza per la sua eliminazione, ritenendo che il pubblico non abbia compreso la sua verità e schiettezza.

LEGGI ANCHE:

GF Vip, Cristina Quaranta infatuata per un Vippone/ La Rossetti: "Fa la figh*tta..."

© RIPRODUZIONE RISERVATA