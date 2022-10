Spinalbese si sbilancia: “Giaele De Donà? Sono attratto da lei”/ De Pisis: “Per lui è solo una consolazione”

Antonino Spinalbese al GF Vip ammette: “Sono attratto da Giaele De Donà”

Il rapporto nato nella Casa del Grande Fratello Vip 2022 tra Giaele De Donà e Antonino Spinalbese è stato oggetto di accese discussioni nel corso dell’ultima diretta con Alfonso Signorini. Giaele è stata accusata di essere ‘una zecca’ e di essere lei a cercare costantemente Antonino; pare però che la realtà dei fatti sia un’altra. Anche Spinalbese cerca infatti la compagnia di Giaele per la quale avrebbe anzi una forte attrazione.

A svelarlo non solo Giaele ma, dopo la puntata, anche lo stesso Antonino ha deciso di sbottonarsi sulla modella, ammettendo che non gli è indifferente. “Entrambi siamo presi l’uno dall’altra fisicamente. – ha rivelato infatti lui in confessionale, smontando però sul nascere la possibilità che questa attrazione diventi qualcosa in più – Tra me e Giaele non c’è nulla di serio!”

Antonino Spinalbese, i vipponi sospettano: “Giaele è solo una consolazione da Ginevra”

Nella Casa del GF Vip, d’altronde, quasi tutti sono convinti che Giaele De Donà non sia altro che un rimpiazzo, una seconda scelta data dall’assenza di Ginevra Lamborghini. “Secondo me Antonino è un po’ confuso. Gli piace Ginevra però fisicamente gli piace anche Giaele”, ha commentato allora Carolina Marconi, invitando poi Spinalbese a non prendere in giro Giaele perché ormai chiaro che è per lui solo un’attrazione senza interesse.

“La carne è debole, cerca una consolazione in Giaele.” ha commentato ancora Alberto De Pisis, confermando il pensiero della Marconi. “Fisicamente si cercano a vicenda” è stato invece il commento di Antonella Fiordelisi che ha consigliato a Giaele di staccarsi da Antonino, perché “vedrai che sarà lui poi a cercarti perché è attratto da te”, le ha consigliato.

