Spinalbese spiazza Signorini: “Io e Ginevra ci siamo già baciati al GF Vip”/ “Non è stato ripreso perché…”

Antonino Spinalbese confessa di aver già baciato Ginevra al GF Vip senza essere visto

Sono trascorsi pochi giorni dall’uscita di Antonino Spinalbese dalla Casa del Grande Fratello Vip e Alfonso Signorini, in diretta su Canale 5, cerca di indagare su come stiano andando le cose con Ginevra Lamborghini. I due hanno lasciato il pubblico con un bacio sulle labbra dato in studio, motivo per il quale molti ora si chiedono cosa stia accadendo. Antonino però fa una rivelazione inaspettata, spiazzando Signorini.

“Il bacio tra me e Ginevra c’è già stato in realtà, in sauna, ed era quella famosa parola che noi dicevamo, che le ho dato in segno quasi di un ricordo.” annuncia Spinalbese. “Come mai non è stato ripreso?” chiede allora Signorini, “Perché dopo cinque mesi stavo finalmente Casa. È stato un bacio più vero diciamo…” racconta allora Antonino.

Antonino, punzecchiato da Signorini, racconta allora quale futuro potrà esserci ora con Ginevra: “Possibilità di creare un legame affettivo con lei fuori? C’è assolutamente. – ha ammesso l’ex gieffino – Ci siamo sentiti, ci continuiamo a sentire, la cosa che vorrei è vivere un momento più rilassato. Solitamente nei rapporti tengo a velocizzare troppo… Credo che lei sia la ragazza che immagino nella mia testa. Cosa mi piace? È pura. E qualora non diventasse qualcosa di serio, sono convinto che sarà comunque importante nella mia vita perché ci vogliamo bene”.

Antonino ribadisce allora che ora la priorità è stare con sua figlia Luna Marì: “Spero che lei possa capirlo questo mio periodo, credo l’abbia capito, e la cosa più bella è che lei riesce ad appoggiare ogni mio pensiero. Oggi che posso parlare senza microfono e quindi non essere ascoltato, preferisco proteggere questa cosa, tenerla privata”, chiarisce.











