Spinazzola, furto all’esordio con la Roma/ “Aperta la macchina e rubato lo zaino”

L’esordio ufficiale di Leonardo Spinazzola alla Roma non è stato senza dubbio dei migliori. Come spiegato dallo stesso terzino sinistro proveniente della Juventus durante la conferenza stampa di ieri di presentazione, al giocatore hanno aperto la portiere della macchina per rubargli lo zaino. “Da quando sono arrivato nella Capitale non ho visto differenze tra la Roma e la Juventus nell’organizzazione. L’unica cosa è che hanno rotto la macchina e rubato lo zaino. La settimana scorsa – le parole del calciatore cresciuto nelle giovanili bianconere, mentre raccontava lo sfortunato aneddoto – mi hanno aperto la macchina e mi hanno rubato lo zaino, mi hanno dato il benvenuto”. Pronta la replica ironica del direttore sportivo giallorosso, Petrachi, che ha commentato l’accaduto dicendo: “Si deve svegliare perché non può lasciarlo in bella vista sul sedile, non ha ancora capito come funziona qui…”.

SPINAZZOLA, FURTO ALL’ESORDIO CON LA ROMA

Al di là dell’episodio spiacevole, Spinazzola è pronto a gettarsi a capofitto nella sua nuova avventura in maglia giallorossa, dopo una stagione alla Juventus in cui ha totalizzato solamente 10 presenze a causa anche di qualche acciacco di troppo. Dopo un’annata non esaltante la dirigenza di corso Galileo Ferraris ha deciso di girarlo a titolo definitivo alla Roma, in un’operazione allargata a Luca Pellegrini con l’aggiunta di 7.5 milioni di euro. “Il mio futuro? Le vie del Signore sono infinite – ha aggiunto – ma ho sempre ammirato la Roma. Questo è un lavoro, ci sono di mezzo i bilanci, c’è di tutto, non si sa mai. Ma già da quest’anno ho un sogno che spero si avveri: arrivare in alto con questa squadra. E poi ci sono gli Europei, per noi italiani sarà una vetrina importante”. Leonardo Spinazzola spera ovviamente di trovare maggiore spazio in stagione nella Roma, sotto la guida del neo tecnico Fonseca, storicamente molto abile nel lavorare con i giovani.

