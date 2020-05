Spinoza “Ezio Bosso pettinatura da cogl*one a Sanremo”/ Lui “Mi pettino da solo…”

Pubblicità

Ezio Bosso è morto, il pianista che non aveva bisogno di spartiti ma che seguiva la sua musica e il suo cuore, ma i fan avranno modo di vederlo e rivederlo grazie alle sue partecipazioni in tv e, in particolare, nella sua bellissima e toccante esibizione al Festival di Sanremo. Anche in quel caso, però, c’è chi è andato un po’ sopra le righe e invece di complimentarsi con lui, ha pensato bene di usare i social per una battuta un po’ fuori luogo. Il pianista, affetto da Sla, era diventato l’idolo della rete (e non solo) e proprio per questo è stato preso di mira dal collettivo sempre ironico Spinoza. che all’epoca di lui ha scritto: “È davvero commovente vedere come anche una persona con una grave disabilità possa avere una pettinatura da coglione”.

EZIO BOSSO E LA POLEMICA CON SPINOZA

Forse il loro tentativo era quello di voler scherzare e rompere un po’ i limiti del politicamente corretto ma in molti non hanno gradito etichettando il tweet come «fuori luogo». A dare una vera lezione di classe e di ironia a Spinoza, però, fu proprio Ezio Bosso che ha dimostrato che quando si è grandi, lo si è sempre replicando: “Quello perché cerco di pettinarmi da solo”. La sua malattia non gli ha mai impedito di dedicarsi alla sua musica, nemmeno a quella che poteva essere la sua routine giornaliera ma, soprattutto, all’ironia che gli ha permesso sempre di prendersi in giro da solo e questo non ha fatto altro che conquistare il collettivo che al tweet non ha potuto far altro che togliersi il cappello e rispondere: “Era già il nostro idolo prima, ma ora Ezio Bosso ha vinto tutto”. Adesso i lidi che dovrà conquistare saranno ben altri ma siamo sicuri che riuscirà nell’intento.



